„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, de hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.” „Szerettem volna még élni köztetek, de a sors másképp rendeltetett. Küzdöttem, de már nem lehetett, szeretteim, Isten veletek.” Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagyapa, após, apatárs, rokon, szomszéd és jó barát, BALOG ALBERT életének 89. évében csendesen megpihent. Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2026. január 23-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi református vártemplom temetőjében. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Kérjük, hogy kegyeletüket koszorú helyett egy szál virággal róják le. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4336149 Köszönet Hálás köszönet mindazoknak, akik drága halottunk, RÁCZ KÁROLY temetésén részt vettek, együttérzésüket fejezték ki. A gyászoló család 4336143 Megemlékezés Fájó szívvel emlékezünk ifj. HUNYADI LÁSZLÓRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében. Szerettei 4336145 „Hosszú útra mentél, mindenkitől távol, mi tudjuk csak egyedül, mennyire hiányzol. Amíg élünk, szeretünk, soha nem feledünk.” Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű SÁNDOR ÁGNESRE (szül. PATAKI) halálának első évfordulóján. Szerettei 1120779 Fájó szívvel emlékezünk BIRÓ CSILLÁRA halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 1120764 Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Soha el nem múló szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a kilyéni JOÓ GYULÁRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4336132

