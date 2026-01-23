„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, de hisszük, hogy égi
otthonodban békére leltél, hisz te a jónál is jobbat
érdemeltél.”
„Szerettem volna még élni köztetek, de a sors másképp rendeltetett. Küzdöttem, de már nem lehetett, szeretteim, Isten veletek.”
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagyapa, após, apatárs, rokon, szomszéd és jó barát,
BALOG ALBERT
életének 89. évében
csendesen megpihent.
Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2026. január 23-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi református
vártemplom temetőjében.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, hogy kegyeletüket koszorú helyett egy szál
virággal róják le.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4336149
Köszönet
Hálás köszönet mindazoknak, akik drága halottunk,
RÁCZ KÁROLY
temetésén részt vettek, együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család
4336143
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
ifj. HUNYADI LÁSZLÓRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4336145
„Hosszú útra mentél, mindenkitől távol, mi tudjuk csak egyedül, mennyire hiányzol. Amíg élünk, szeretünk, soha nem feledünk.” Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű
SÁNDOR ÁGNESRE
(szül. PATAKI)
halálának első évfordulóján.
Szerettei
1120779
Fájó szívvel emlékezünk
BIRÓ CSILLÁRA halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120764
Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Soha el nem múló szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a kilyéni JOÓ GYULÁRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4336132
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.