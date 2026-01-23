Hozzávalók: 50 dkg darált disznóhús, 1 tojás, 2 cikk fokhagyma, 1 kis fej hagyma, só, bors; a gombás töltelékhez: 25–30 dkg termesztett csiperke, 1 kis fej hagyma, 1 kápia paprika, 1–2 evőkanál olaj, só, bors, 1 kis csokor petrezselyemzöld, 1 tojás.
Elkészítése. A gombás töltelékhez kevés olajon megdinszteljük az apró kockára vágott hagymát és kápia paprikát, hozzáadjuk a felszeletelt gombát, sózzuk, borsozzuk, majd addig pároljuk, míg zsírjára fő. Ezután lehűtjük, majd belekeverjük a tojást, és felhasználásig félretesszük.
Eközben a darált disznóhúshoz hozzáadjuk a reszelt fokhagymát és hagymát, illetve a tojást, sózzuk, borsozzuk és összegyúrjuk. Az így nyert masszát egyenletesen elterítjük egy olajjal vékonyan bekent alufólián, a közepébe halmozzuk a gombás ragut, majd a fólia segítségével feltekerjük. Az alufóliába tekert húsgöngyöleget tepsibe fektetjük, és 200 Celsius-fokra hevített lerben 30 percet sütjük. Ekkor kivesszük, lebontjuk róla a fóliát, az egybefasírtot pedig visszatesszük a lerbe még 5–10 percre pirulni.
Ha elkészült, hagyjuk teljesen kihűlni, majd kb. félujjnyi szeletekre vágjuk. A gombás raguval töltött fasírtszeleteket egyéb finom húsos falatok mellett helyezzük el a hidegtálon és friss zöldségek kíséretében tálaljuk.
Mennyiség: 10 személy
Elkészítési idő: 1 óra
Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
