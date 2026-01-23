Elkészítése. A gombás töltelékhez kevés olajon megdinszteljük az apró kockára vágott hagymát és kápia paprikát, hozzáadjuk a felszeletelt gombát, sózzuk, borsozzuk, majd addig pároljuk, míg zsírjára fő. Ez­után lehűtjük, majd belekeverjük a tojást, és felhasználásig félretesszük.

Eközben a darált disznóhúshoz hozzáadjuk a reszelt fokhagymát és hagymát, illetve a tojást, sózzuk, borsozzuk és összegyúrjuk. Az így nyert masszát egyenletesen elterítjük egy olajjal vékonyan bekent alufólián, a közepébe halmozzuk a gombás ragut, majd a fólia segítségével feltekerjük. Az alufóliába tekert húsgöngyöleget tepsibe fektetjük, és 200 Celsius-fokra hevített lerben 30 percet sütjük. Ekkor kivesszük, lebontjuk róla a fóliát, az egybefasírtot pedig visszatesszük a lerbe még 5–10 percre pirulni.

Ha elkészült, hagyjuk teljesen kihűlni, majd kb. félujjnyi szeletekre vágjuk. A gombás raguval töltött fasírtszeleteket egyéb finom húsos falatok mellett helyezzük el a hidegtálon és friss zöldségek kíséretében tálaljuk.

Mennyiség: 10 személy

Elkészítési idő: 1 óra

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lap­árudáiban.