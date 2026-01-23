Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. január 23., péntek, Szabadidő
  • Barátosi gólyafészkek. Albert Levente felvétele
    Barátosi gólyafészkek. Albert Levente felvétele
Mit készítsünk ma? (Gombával töltött egybefasírt)

Hozzávalók: 50 dkg darált disznóhús, 1 tojás, 2 cikk fokhagyma, 1 kis fej hagyma, só, bors; a gombás töltelékhez: 25–30 dkg termesztett csiperke, 1 kis fej hagyma, 1 kápia paprika, 1–2 evőkanál olaj, só, bors, 1 kis csokor petrezselyemzöld, 1 tojás.
Mi, hol, mikor?

A magyar kultúra napja Háromszéken
SEPSISZENTGYÖRGY. Ma 10 és 12 órától a Háromszék Tánc­stúdióban a Háromszék Táncszínház Ludas Matyi című előadása. * 19 órától a Szabó Kati Sportcsarnokban az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig című film vetítése és közönségtalálkozó Kovács Ákossal és az alkotókkal az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete és a Vándormozi közös szervezésében. A film rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő. A belépőjegy 50 lej, online kapható a vandormozi.ro oldalon.
