A magyar kultúra napja Háromszéken SEPSISZENTGYÖRGY. Ma 10 és 12 órától a Háromszék Tánc­stúdióban a Háromszék Táncszínház Ludas Matyi című előadása. * 19 órától a Szabó Kati Sportcsarnokban az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig című film vetítése és közönségtalálkozó Kovács Ákossal és az alkotókkal az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete és a Vándormozi közös szervezésében. A film rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő. A belépőjegy 50 lej, online kapható a vandormozi.ro oldalon.

* 20 órától a Tamási Áron Színházban a Kováts András Ifjúsági Koncertzenekar ünnepi hangversenye a Kónya Ádám Művelődési Ház és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának közös szervezésében. Vezényel Maksai József. A koncertre jegyeket 40 és 20 lejes áron a városi kulturális szervezőirodában lehet vásárolni.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Ma 13 és 19 órától a Vigadó dísztermében Elek Ágota és az Evilági Másképp élünk a fényben című koncertje.

KÉZDISZENTKERESZT. Ma 18 órától a Trefán Leonárd Általános Iskola könyvtárában Fekete Vince Gyönyörű apokalipszis című kötetét bemutatja a szerző és Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus az Erdélyi Magyar Írók Ligája által szervezett Irodalom és közösség programsorozat keretében.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma 19 órától a kamarateremben Kovács Dominik – Kovács Viktor Jégtorta című darabját játssza Szilvay Máté rendezésében (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 30 perc, szünet nélkül). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók.

Tánc

VENDÉGJÁTÉKOK. Sepsiszent­györgyön a Háromszék Táncstúdióban ma 19 órától 100 lejes feleség – az Udvarhely Néptáncműhely vendég­előadása. * 28-án, szerdán a Háromszék Tánc­stúdióban 12 órától Szép új világ, 19 órától Angyalcsinálók – a Bekecs Táncszínház vendégelőadásai. Jegyek mindkét előadásra a központi jegyirodában kaphatók.

Könyvbemutató

Kisgyörgy Zoltán geológus, geológiai és helytörténeti szakíró, lapunk munkatársa Mesélő falvaink – Erdővidék című kötetét január 29-én, csütörtökön 17 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében, ahová Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Hármas Alapítvány tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt. A Mesélő falvaink – Erdővidék egyszerre ismeretterjesztő munka, útikalauz és képes mesekönyv: a táj, a falvak, az épített örökség és a mindennapok élő krónikája szólal meg lapjain. Templomok, kúriák, kastélyok, dombok és források mesélnek múltjukról, és rajtuk keresztül Erdővidék több évszázados története is új fényben tárul fel. A kiadvány a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. A rendezvényen a Háromszék napilap Személyiségeink keresztrejtvény-sorozatának kiértékelésére is sor kerül.

Kiállítás

VÁLTOZÓ IDŐ. Ezzel a címmel nyílik kiállítás ma 19 órakor Sepsiszentgyörgyön a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben. A Változó idő három videóprogramot fog össze, amelyek Tádzsikisztánban (2013), Mongóliában (2018) és Moldovában (2024) készültek. A kiállítás a videót nem dokumentációként vagy kommentárként közelíti meg, hanem a mozgóképes gyakorlatokat az előrejelzés egyik formájaként értelmezi. Ezek nem a jövőre vonatkozó jóslatok, hanem a jelen figyelmes olvasatai: olyan képek, amelyek rögzítik a mindennapi életben kibontakozó elmozdulásokat, ismétlődéseket és feszültségeket. Kurátor: Ștefan Rusu. I. videóprogram: Az új ember újragondolása, II. videóprogram: Városi találkozások: a migráció és a mobilitás között; III. videóprogram: Hogyan születik művészet sötét időkben?

Tortoma Önképzőkör

Január 27-én, kedden 19 órától Baróton a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Júdás ezredes – Linder Béla élete és kora címmel Csere Péter jogász, író (Herend, Magyarország) tart előadást. Beszélgetőtárs: Demeter László történész-muzeológus (Barót). A témakörről szóló könyv a helyszínen megvásárolható. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMATIZED SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Január 25-ig zajlik az ökumenikus imatized naponta 18 órától az „Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is” (Ef. 4,4) szentírási idézettel. Ma a református vártemplomban Hosszu Norbert Lajos katolikus segédlelkész,

24-én, szombaton a Szent József-templomban Marosi Tünde református lelkész, 25-én a belvárosi református templomban Zelenák József evangélikus lelkész-esperes szolgál.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Január 25-ig tart a kézdivásárhelyi evangélikus templomban az ökumenikus imahét. Ma 17 órától Gödri Alpár tatrangi evangélikus lelkész, szombaton 17 órától Péterfi Ágnes sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész, vasárnap 11 órától Ruszka Sándor kézdivásárhelyi református lelkész szolgál. Felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel várnak mindenkit.

LELKIGYAKORLAT SZENVEDÉLYBETEGEKNEK ÉS HOZZÁTARTOZÓIKNAK. A Gyulafehérvári Caritas Ki-Út programja és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkigyakorlatot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak március 5–8. között Székelyudvarhelyen a Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban. Érdeklődni és jelentkezni február 27-ig lehet a 0724 322 682-es telefonszámon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Finnik – Jó a szörny a háznál (magyarul beszélő), 16.45-től Amélie (románul beszélő), 18 órától A sárga nyakkendő (román életrajzi film), 18.30-tól Hamnet (magyar feliratos), 20.45-től Song Sung Blue (román feliratos); szombaton: 11 órától Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 11.15-től Bernard: Mars-küldetés (románul beszélő), 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő), 16.15-től Szerethető (magyar feliratos), 18.15-től Nürnberg (román feliratos), 21.15-től Mesterséges kegyelem (magyarul beszélő); vasárnap: 11 órától SpongyaBob: Kalózkaland (magyarul beszélő), 11.15-től Észak (románul beszélő), 16.15-től Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék... – magyar portréfilm Nyisztor Ilona népdalénekesről, 16.30-tól Hamnet (román feliratos), 20.15-től Marty Supreme (román feliratos), 20.30-tól The Housemaid – A téboly otthona (magyarul beszélő).

MAGYAR FILMNAPOK. Sepsiszentgyörgyön a Művész moziban szombaton 19 órától Szenvedélyes nők (vígjáték), 21 órától Legénybúcsú (vígjáték); vasárnap 18 órától Szenvedélyes nők (vígjáték), 18.45-től Egykutya (filmdráma).

Röviden

HIBAIGAZÍTÁS. A helyi adókról szóló, kedden megtartott sepsiszentgyörgyi lakossági fórumról Csontig ért a kés címmel tegnap megjelent beszámolónkba sajnálatos hiba csúszott: az egyik hozzászóló garázsának új ajtaja nem ezer lejbe, hanem ezer euróba került. A tévedésért elnézést kér a tudósító, Demeter J. Ildikó.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max (0737 477 205) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. 24-én, szombaton 8–12 és 16–20 óráig a Sajtó utcai Hygea (0267 351 057) tart nyitva. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétfőtől az Állomás utcai Help Net (0267 360 520) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.