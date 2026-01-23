Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

JégkorongIndulhatnak az Erste Ligában

2026. január 23., péntek, Sport

A Magyar Jégkorongszövetség (MJSZ) csütörtökön bejelentette, hogy a következő idénytől három csapattal bővülhet az Erste Liga mezőnye, ezáltal a Háromszéki Ágyúsok szeptembertől a bajnokság és a Román Kupa mellett a közös magyar-román pontvadászatban is próbára tehetik magukat.

  • Fotó: Máté Bence
    Fotó: Máté Bence

A jelenlegi mezőnyt alkotó kilenc alakulat egyhangú szavazással elfogadta a háromszéki klub felvételét, ugyanakkor a Magyar Jégkorongszövetség is helybenhagyta a csatlakozási kérelmüket, így a 2026–2027. évi idénytől a Háromszéki Ágyúsok a közös magyar-román pontvadászatban szerepelhetnek. Szeptembertől így 12 gárda harcolhat a bajnoki címért, a Kertész Zoltán irányította jégkorongozókon kívül az UNI Győr ETO HC és a Goodwill Pharma Szeged lehet még újonc. Az MJSZ kiemelte, ezek az együttesek folytathatják a csatlakozási folyamatot – ami viszont nem jelenti automatikusan, hogy minden vagy bármely jelentkező megfelel majd a követelményeknek, ahogy azt sem, hogy a megfelelés esetén nevez is a következő kiírásra.

„A csatlakozás nemcsak nekünk előrelépés, hanem a székelyföldi és a romániai jégkorong számára is komoly sportdiplomáciai siker, hiszen a következő idénytől a negyedik erdélyi együttes lehetünk. Nagyon örülünk, hogy a befektetett munka meghozta gyümölcsét. A folytatásban a székelyföldi játékosok magasabb szinten is lehetőséget kaphatnak, ezáltal színvonalas mérkőzéseket játszva fejlődhetnek. Szeretnénk az Erste Liga stabil és meghatározó csapata lenni, ezért pedig a következő években is dolgozunk majd. Hálásak vagyunk a Magyar Jégkorongszövetség vezetőségének és az Erste Ligában szereplő alakulatoknak a nyitottságért, illetve köszönjük a Román Jégkorongszövetség támogatását!” – fogalmazott Miklós Ervin klubelnök. (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-23 08:00 Cikk megjelenítése: 85 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1143
szavazógép
2026-01-23: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

A magyar kultúra napja Háromszéken
SEPSISZENTGYÖRGY. Ma 10 és 12 órától a Háromszék Tánc­stúdióban a Háromszék Táncszínház Ludas Matyi című előadása. * 19 órától a Szabó Kati Sportcsarnokban az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig című film vetítése és közönségtalálkozó Kovács Ákossal és az alkotókkal az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete és a Vándormozi közös szervezésében. A film rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő. A belépőjegy 50 lej, online kapható a vandormozi.ro oldalon.
2026-01-23: Sport - :

Kétszer vezettek, végül két góllal kikaptak (Labdarúgás)

A Sepsi OSK az első és a második félidőben is vezetett, végül 4–2-re alulmaradt a magyar másodosztályban érdekelt Kecskeméti TE elleni felkészülési mérkőzésen a törökországi Belekben. A sepsiszentgyörgyi csapatnak január 26-án, hétfőn a bolgár PFK Montana, majd január 29-én, csütörtökön a montenegrói OFK Petrovac lesz az ellenfele.
rel="noreferrer"