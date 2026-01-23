A Magyar Jégkorongszövetség (MJSZ) csütörtökön bejelentette, hogy a következő idénytől három csapattal bővülhet az Erste Liga mezőnye, ezáltal a Háromszéki Ágyúsok szeptembertől a bajnokság és a Román Kupa mellett a közös magyar-román pontvadászatban is próbára tehetik magukat.

A jelenlegi mezőnyt alkotó kilenc alakulat egyhangú szavazással elfogadta a háromszéki klub felvételét, ugyanakkor a Magyar Jégkorongszövetség is helybenhagyta a csatlakozási kérelmüket, így a 2026–2027. évi idénytől a Háromszéki Ágyúsok a közös magyar-román pontvadászatban szerepelhetnek. Szeptembertől így 12 gárda harcolhat a bajnoki címért, a Kertész Zoltán irányította jégkorongozókon kívül az UNI Győr ETO HC és a Goodwill Pharma Szeged lehet még újonc. Az MJSZ kiemelte, ezek az együttesek folytathatják a csatlakozási folyamatot – ami viszont nem jelenti automatikusan, hogy minden vagy bármely jelentkező megfelel majd a követelményeknek, ahogy azt sem, hogy a megfelelés esetén nevez is a következő kiírásra.

„A csatlakozás nemcsak nekünk előrelépés, hanem a székelyföldi és a romániai jégkorong számára is komoly sportdiplomáciai siker, hiszen a következő idénytől a negyedik erdélyi együttes lehetünk. Nagyon örülünk, hogy a befektetett munka meghozta gyümölcsét. A folytatásban a székelyföldi játékosok magasabb szinten is lehetőséget kaphatnak, ezáltal színvonalas mérkőzéseket játszva fejlődhetnek. Szeretnénk az Erste Liga stabil és meghatározó csapata lenni, ezért pedig a következő években is dolgozunk majd. Hálásak vagyunk a Magyar Jégkorongszövetség vezetőségének és az Erste Ligában szereplő alakulatoknak a nyitottságért, illetve köszönjük a Román Jégkorongszövetség támogatását!” – fogalmazott Miklós Ervin klubelnök. (miska)