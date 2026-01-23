A Sepsi OSK az első és a második félidőben is vezetett, végül 4–2-re alulmaradt a magyar másodosztályban érdekelt Kecskeméti TE elleni felkészülési mérkőzésen a törökországi Belekben. A sepsiszentgyörgyi csapatnak január 26-án, hétfőn a bolgár PFK Montana, majd január 29-én, csütörtökön a montenegrói OFK Petrovac lesz az ellenfele.
A kétszer 60 perces találkozó első helyzetét a Sepsi OSK hozta össze, a 14. percben Ignacio Heras kísérletét szögletre tolta Ruisz Barnabás. A folytatásban a Kecskemét többet birtokolta a labdát, viszont a 41. percben a székelyföldi alakulat szerzett vezetést, Carl Davordzie passzából Heras továbbított a kapuba (1–0). Hamar egyenlített a magyar együttes, a 43. percben Bolyki Andor tálalt Czékus Ádám elé, aki tíz méterről a jobb alsóba gurított (1–1). Nem sokkal később ismét a rivális veszélyeztetett, a 49. percben Bolyki közeli fejesét bravúrral hárította Bogdan Ungureanu.
A második felvonás szintén szoros küzdelmet hozott. Ezúttal az első lehetőséget Tímár Krisztián legénysége alakította ki, a 72. percben Belényesi Csaba kapáslövését kiütötte a csereként beállt Bartha Mátyás. A Sepsi OSK kisvártatva újfent előnybe került, a 77. percben Raul Cîmpean előkészítése után Moses Mawa célzott pontosan (2–1). Ezt követően lila-fehér mezben pályára lépett Nistor Ákos, aki júniusig kölcsönben szerepel a Bács-Kiskun vármegyei klubnál. A sepsiszentgyörgyi középpályás bátran futballozott, a 87. percben pedig a beadásából Szűcs Szilárd a hálóba lőtt (2–2).
A háromszéki csapat a hátralévő időben mindössze egyszer próbálkozott, a 96. percben a kispadról érkező Mavis Tchibota senkitől sem zavartatva kevéssel fölé tekert. A hajrában a kecskeméti gárda akarata érvényesült, a 110. percben Nistor kísérletét védte Tudor Mihăilă, aki a 111. percben már tehetetlennek bizonyult, ekkor Derekas Zoltán iratkozott a gólszerzők közé (2–3). A meccs végét jelző sípszó előtt az ellenfél beállította a végeredményt, a 120. percben Farkas Balázs átadásából Nistor is betalált nevelőegyüttesének (2–4).
Felkészülési mérkőzés: Sepsi OSK–Kecskeméti TE 2–4 (1–1).
Törökország, Belek. Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Tamm, Vîrtej, Vianna, Cîmpean, Iglesias, Batzula, Davordzie, Heras, Oberlin. Játszott még: Bartha, Mihăilă – Oteliță, Dobrosavlevici, Haruț, Techereș, Silaghi, C. Matei, Truța, Tchibota, Mawa, S. Matei. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Kecskemét: Ruisz – Debreceni, Szűcs, Haris, Banó-Szabó, Kovács, Belényesi, Bolgár, Bolyki, Czékus, Eördögh. Játszott még: Bocskay, Derekas, Nistor, Szabó A., Papp, Szojma, Fürj, Berki, Szabó B., Farkas. Vezetőedző: Tímár Krisztián. Gólszerzők: Heras (41.), Mawa (77.), illetve Czékus (43.), Szűcs (87.), Derekas (111.), Nistor (120.). (miska)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.