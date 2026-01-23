A Sepsi OSK az első és a második félidőben is vezetett, végül 4–2-re alulmaradt a magyar másodosztályban érdekelt Kecskeméti TE elleni felkészülési mérkőzésen a törökországi Belekben. A sepsiszentgyörgyi csapatnak január 26-án, hétfőn a bolgár PFK Montana, majd január 29-én, csütörtökön a montenegrói OFK Petrovac lesz az ellenfele.

A kétszer 60 perces találkozó első helyzetét a Sepsi OSK hozta össze, a 14. percben Ignacio Heras kísérletét szögletre tolta Ruisz Barnabás. A folytatásban a Kecskemét többet birtokolta a labdát, viszont a 41. percben a székelyföldi alakulat szerzett vezetést, Carl Davordzie passzából Heras továbbított a kapuba (1–0). Hamar egyenlített a magyar együttes, a 43. percben Bolyki Andor tálalt Czékus Ádám elé, aki tíz méterről a jobb alsóba gurított (1–1). Nem sokkal később ismét a rivális veszélyeztetett, a 49. percben Bolyki közeli fejesét bravúrral hárította Bogdan Ungureanu.

A második felvonás szintén szoros küzdelmet hozott. Ezúttal az első lehetőséget Tímár Krisztián legénysége alakította ki, a 72. percben Belényesi Csaba kapáslövését kiütötte a csereként beállt Bartha Mátyás. A Sepsi OSK kisvártatva újfent előnybe került, a 77. percben Raul Cîmpean előkészítése után Moses Mawa célzott pontosan (2–1). Ezt követően lila-fehér mezben pályára lépett Nistor Ákos, aki júniusig kölcsönben szerepel a Bács-Kiskun vármegyei klubnál. A sepsiszentgyörgyi középpályás bátran futballozott, a 87. percben pedig a beadásából Szűcs Szilárd a hálóba lőtt (2–2).

A háromszéki csapat a hátralévő időben mindössze egyszer próbálkozott, a 96. percben a kispadról érkező Mavis Tchibota senkitől sem zavartatva kevéssel fölé tekert. A hajrában a kecskeméti gárda akarata érvényesült, a 110. percben Nistor kísérletét védte Tudor Mihăilă, aki a 111. percben már tehetetlennek bizonyult, ekkor Derekas Zoltán iratkozott a gólszerzők közé (2–3). A meccs végét jelző sípszó előtt az ellenfél beállította a végeredményt, a 120. percben Farkas Balázs átadásából Nistor is betalált nevelőegyüttesének (2–4).

Felkészülési mérkőzés: Sepsi OSK–Kecskeméti TE 2–4 (1–1).

Törökország, Belek. Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Tamm, Vîrtej, Vianna, Cîmpean, Iglesias, Batzula, Davordzie, Heras, Oberlin. Játszott még: Bartha, Mihăilă – Oteliță, Dobrosavlevici, Haruț, Techereș, Silaghi, C. Matei, Truța, Tchibota, Mawa, S. Matei. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Kecskemét: Ruisz – Debreceni, Szűcs, Haris, Banó-Szabó, Kovács, Belényesi, Bolgár, Bolyki, Czékus, Eördögh. Játszott még: Bocskay, Derekas, Nistor, Szabó A., Papp, Szojma, Fürj, Berki, Szabó B., Farkas. Vezetőedző: Tímár Krisztián. Gólszerzők: Heras (41.), Mawa (77.), illetve Czékus (43.), Szűcs (87.), Derekas (111.), Nistor (120.). (miska)