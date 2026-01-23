Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Női kosárlabda, Nemzeti LigaAz Agronómia vendégeként lépnek pályára

2026. január 23., péntek, Sport

A bajnoki címvédő Sepsi-SIC esélyesebb félként lép pályára szombaton a fővárosban, amikor is a zöld-fehér mezesek az Agronómia Bukarest otthonában igyekeznek begyűjteni a két pontot a női kosárlabda Nemzeti Liga 15. fordulójában. A 16 órakor kezdődő találkozón Radu Ștefănescu, Ruxandra Gabriela Pașca és Cristina Ion fújja a sípot.

    Fotó: Miska Brigitta

Idénybeli tizedik győzelmére készül a Sepsi-SIC, amely szombaton 16 órától az Agronómia Bukarest vendégeként lép pályára a női kosárlabda Nemzeti Liga soros fordulójában. A bajnoki címvédő hibátlan a fővárosiakkal szemben: a két gárda tizennyolcadik egymás elleni összecsapása következik, az eddigi tizenhét párharc végén a sepsiszentgyörgyi alakulat örülhetett. Legutóbb december 3-án találkoztak, akkor a Szabó Kati Sportcsarnokban a háromszéki lányok 108–50-re diadalmaskodtak. Mindkét csapat sikerrel hangolt a hétvégi összecsapásra: a Sepsi-SIC hazai pályán a vártnál nehezebb mérkőzésen 79–68-ra múlta felül a Kolozsvári U együttesét, míg az Agronómia 66–42-re nyert a Temesvári Poli otthonában. Zoran Mikeš tanítványai kilenc diadallal és két vereséggel a tabella negyedik helyéről várják a folytatást, míg az öt győzelemnél és hét kudarcnál tartó bukarestiek a hetedik pozícióban fogadják a székelyföldi kosárlabdázókat.

A 15. forduló programja: * szombaton Agronómia Bukarest–Sepsi-SIC (16 óra), Kolozsvári U–Târgoviște (18 óra) * hétfőn Bukaresti Rapid–Aradi FCC (17 óra, TVR Sport), a Bukaresti Sportul Studențesc szabadnapos. Egy eredmény: Brassói CSU–Temesvári Poli 35–103.

