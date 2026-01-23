A következő napokban két nehéz mérkőzés vár a Sepsi-SIC női kézilabdacsapatára, amely szombaton 16 órától a Jászvásári CSM vendégeként játszik a Román Kupa első körében, majd jövő csütörtökön 16.30-tól a CS Județean Prahova otthonában lép pályára a másodosztályú bajnokság 11. fordulójában.

A kupakiírás selejtezőjében mindössze hat másodosztályú együttes vett részt, közülük a Sepsi-SIC, a Marosvásárhelyi VSK és a CS Știința Bacău lépett az első fordulóba, ahová bekapcsolódott további tizenkét alakulat az A-divízióból, illetve hét a Virágok Ligájából. A sepsiszentgyörgyi és a jászvásári csapat a mostani idényben már kétszer megmérkőzött a bajnokságban, mindkét találkozó az élvonalba jutásra nagy eséllyel pályázó moldvai gárda sikerével zárult, amely előbb hazai környezetben 26–24-re, míg idegenben 30–25-re győzött.

„A Hargita KK elleni mérkőzéssel visszatértünk a pályára, most pedig két nehéz próbatétel vár ránk. A sorsolás után is mondtam, hogy a Jászvásár azon néhány ellenfél egyike, amelyet el akartunk kerülni a Román Kupa első körében, inkább egy élvonalbeli vagy egy alacsonyabban rangsorolt másodosztályú csapatot szerettünk volna. A moldvai együttes valószínűleg a legjobb az A-divízióban, ráadásul a hazai pálya előnyét is élvezi, viszont azért megyünk oda, hogy megragadjuk az esélyünket. Nem hiszem, hogy a két bajnoki meccsen messze voltunk tőlük, szerintem sok gondot okoztunk nekik, szóval talán most nyerünk” – nyilatkozta Carmen Cartaș.

A vezetőedző hozzátette, hogy ezt követően a CS Județean Prahova otthonában játszanak nagyon fontos bajnoki találkozót, amelyen győzniük kell ahhoz, hogy megerősítsék helyüket az első háromban, ami valószínűleg felsőházi rájátszásba jutást jelent számukra. Kiemelte, az odavágóban szoros összecsapást vívtak, azonban a jászvásári alakulathoz hasonlóan a munténiai klub is megerősítette a játékoskeretét, ellenben az elmúlt két hétben a Sepsi-SIC is remekül készült, így bíznak abban, hogy elérik a céljukat és a playoffban szerepelhetnek. (miska)