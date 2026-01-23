A kormányfő egy Facebook-bejegyzésben azt írta, a tavalyi második félév megtakarításainak köszönhetően sikerült csökkenteni a költségvetési hiányt, amely az eredetileg tervezett 8,4 százaléknál több mint egy 1 százalékkal kisebb lett. Románia tartotta magát a vállalásaihoz és visszanyerte a befektetők és hitelezők bizalmát – hangsúlyozta Bolojan. Kiemelte azt is, 2025-ben úgy sikerült mérsékelni a költségvetési hiányt, hogy nem csökkentek a beruházások, ezek értéke a bruttó hazai termék (GDP) több mint 7 százalékának megfelelő 137,5 milliárd lejre nőtt. Az európai uniós források, köztük a helyreállítási alapok hatékony lehívása mellett sikerült tartani a költségvetési fegyelmet, csökkenteni az állami kiadásokat és növelni a bevételeket. Utóbbihoz adóemelésekre is szükség volt, ami sok polgár számára nehézségeket okoz – ismerte el a miniszterelnök.

Bolojan szerint megvan a szilárd alap a gazdaság idei fellendítéséhez, „további adóemelések nélkül”. A kormányfő kiemelte, a 2026-os állami költségvetés reális alapokra fog támaszkodni, kevéssel 6 százalék fölötti hiánycéllal és 4 százalék körüli inflációval számolnak erre az évre. „A célunk, hogy a fellendülés és a beruházások költségvetése legyen az idei. Több mint 15 milliárd eurót fogunk lehívni a helyreállítási és a kohéziós alapokból, és ezt a pénzt az infrastruktúrába, a gazdaságba és a közszolgáltatások javításába fogjuk befektetni” – fogalmazott Ilie Bolojan.

A miniszterelnök hozzátette, február elején a kormány felelősséget vállal a parlamentben a közigazgatási kiadásokat csökkentő törvényért, valamint a gazdaságélénkítő intézkedésekért, majd elfogadja az állami költségvetést. „Tudom, hogy érezhetők a mindennapi életben a deficitcsökkentés negatív hatásai. Azonban az elfogadott helyreállítási intézkedéseknek köszönhetően és ezáltal egészségesebb alapokra támaszkodva az elkövetkező hónapokban Románia gazdasága fellendülési pályára áll” – jelentette ki Ilie Bolojan.