Ciolacu trükközéssel vádolja Bolojant

A Szociáldemokrata Párt (PSD) egykori elnöke egy csütörtöki Facebook-bejegyzésben azt írta, a kormány „hiába csökkentette a várandós nők és a nyugdíjasok juttatásait” és vezette be a magánszektort „tönkretevő” adóemeléseket, mert ezek nem hozták meg a kívánt hatást. „És amikor erre rájöttél, elrendeltél egy számviteli trükközést, hogy aztán tudd eldicsekedni, milyen jól kezelted az ország pénzét. Ez az igazság, Ilie Bolojan! A reformjaid nem vezettek a deficit valós csökkenéséhez” – fogalmazott Ciolacu, aki szerint a 2025-ös költségvetés végrehajtási adatai bizonyítják az állítását.

A volt kormányfő szerint Bolojan „trükkjének” a lényege, hogy a beruházásokra fordított összegek egy része a helyreállítási tervhez rendelt hitelkeretből átkerült a vissza nem térítendő támogatások tételéhez, így jövedelemként könyvelték el. Decemberben a GDP 0,6 százalékát kitevő összeg került át így a költségvetés bevételi oldalára – állítja Ciolacu. A volt PSD-elnök szerint Ilie Bolojan „mindent előre kitervelt”, már szeptemberben elkezdte ezt „a műveletet”, és azóta „hazudik” az embereknek minden sajtótájékoztatón. „Ilie Bolojan, amit tettél, az undorító és kegyetlen: embereket áldoztál fel, hazudtál az intézményeknek, manipuláltad a számokat és tönkretetted a gazdaságot, csak hogy fényezd a saját legendádat. És a látszat mögött nincs sem kompetencia, sem vízió – te csak a megszorítások embere vagy, aki kétségbeesetten próbálja leplezni a saját kudarcát” – írta bejegyzésében Marcel Ciolacu.