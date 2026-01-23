Megalakult a Béketanács Davosban

„A világ gazdagabb, biztonságosabb és békésebb, mint egy évvel ezelőtt” – jelentette ki az aláírás előtt elmondott beszédében Trump, aki úgy vélte, egy éve a világ lángolt, csak sokan nem tudtak róla. Hangsúlyozta: második elnöksége első kilenc hónapja alatt nyolc konfliktust sikerült lezárnia, Kambodzsa és Thaiföld, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda, Örményország és Azerbajdzsán, illetve India és Pakisztán között, és folyamatban az Egyiptom és Etiópia között a Nílus folyó vízhozama nyomán elmérgesedett feszültség csökkentése. Az ukrajnai háborúra kitérve megismételte, hogy a konfliktus nem robbanhatott volna ki, ha ő az elnök 2022-ben, ám hangsúlyozta: ha már így alakult, mindent megtesz annak érdekében, hogy a harcoknak vége legyen. A gázai háborúról Trump a tűzszünet fenntartását nevezte elsődleges fontosságúnak, kiemelve, hogy „többé nem lehet hallani éhező emberekről szóló történeteket”. Elmondta: a Béketanács első feladata az övezet lefegyverzésének, kormányzatának és újjáépítésének biztosítása lesz, „utána pedig át lehet térni más dolgokra”. „Gázában nagyon sikeresek leszünk, és amint a tanács végleges formájában feláll, gyakorlatilag mindent megtehetünk, amit akarunk, az ENSZ-szel összhangban”.

A megnyitóbeszéd után a Béketanácsban részt vevő országok vezetői – köztük Orbán Viktor miniszterelnök – nyilvánosan aláírták az okiratot, amelynek során Trump a magyar kormányfőt „kemény fickónak” nevezte. A Béketanács célja az alapító szöveg szerint, hogy „helyreállítsa a hiteles vezetést és biztosítsa a fenntartható békét a konfliktus­övezetekben”. A Béketanácsba több mint hatvan ország vezetőjét hívták meg, köztük a legnagyobb európai országokat, a Közel-Kelet meghatározó államait, valamint olyan nagyhatalmakat, mint Oroszország, Kína és India. Részvételét Magyarország mellett visszajelezte többek között Argentína, Azerbajdzsán, Belarusz, Kazahsztán, Törökország, Marokkó, az Egyesült Arab Emírségek, Vietnám és Izrael is. Donald Trump meghívását a Béketanácsba több ország is elutasította. Franciaország például attól tart, hogy a Béketanács hosszabb távon az ENSZ helyére léphet, míg Ukrajna nem tudja elképzelni, hogy egy asztalhoz üljön Oroszországgal és szövetségesével, Belarusszal. Az Ukrajnát támogató tettre készek koalíciójából szinte alig volt olyan ország, amelyik elfogadta volna Donald Trump invitálását.