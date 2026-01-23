Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kész a megállapodás Grönlandról

2026. január 23., péntek, Világfigyelő

Donald Trump összetettnek nevezte a Grönlandról szóló megállapodás tervezetét Davosban, miután előrelépésről számolt be a sarkköri sziget jövőjét érintő vitában. Mark Rutte NATO-főtitkár a kétoldalú megbeszélést követően közölte, hogy az amerikai elnökkel az Északi-sarkvidék kollektív védelmének megerősítéséről egyeztetett, amit jó kiinduló egyezségnek nevezett.

  • Fotó: Facebook / The White House
    Fotó: Facebook / The White House

Az amerikai elnök a svájci üdülővárosban tartott Világgazdasági Fórum helyszínén a CNBC amerikai televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy a NATO főtitkárával sikerült egy megállapodáskoncepcióban megegyezni, amely biztosítja Grönland jövőjét. Donald Trump elmondta, hogy a tervezet érinti a teljes Északi-sarkvidéket, beleértve Grönlandot, valamint a megerősített biztonságot és egyéb kérdéseket is. Egyben utalt arra, hogy az egyezségben szó lehet ásványkincsekről, valamint az Egyesült Államok kiépülő teljes rakétavédelmi rendszeréről, az úgynevezett Aranykupoláról. Az elnök kijelentette, hogy olyan megoldás körvonalazódik, amilyen egyezséget el akart érni, és annak időtartama „örökre” szól majd.

A négyszemközti találkozóról Mark Rutte is nyilatkozott. A Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy az északi sarkkörön túl fekvő térség kollektív védelmét vitatta meg az amerikai elnökkel. „Megvitattuk, miként tudjuk átültetni a gyakorlatba az elnök elképzelését Grönland védelméről, de nemcsak Grönland, hanem a teljes Északi-sarkvidék védelméről” – fogalmazott. Az észak-atlanti szövetség főtitkára egyben jó kiinduló egyezségnek nevezte az amerikai elnökkel folytatott megbeszélés eredményét, amely alap a további munkára, és hozzátette, hogy az Északi-sarkvidék védelme érdekében sok tennivaló van, mert ott Oroszország és Kína egyre aktívabb. Mark Rutte azt mondta, hogy megbeszélésén nem merült fel Grönland hovatartozásának ügye és Donald Trump igénye arra, hogy a sziget az Egyesült Államok részévé váljon.

Donald Trump megerősítette, hogy miután a Grönlandról szóló megállapodás kilátásba került, eltekint több nyugat-európai országra február elsejétől tervezett vám bevezetésétől. 

