Az adóemelések által okozott közfelháborodás hatására a tavalyi szintre csökkentik a gépjárművek adóját Sepsiszentgyörgyön, a hibrid autókra a törvény által megengedett legkisebb adót szabják ki és a jogi személyek telekadóját is minimális szintre hozzák vissza. A garázsok felújíttatását egy évvel elhalasztották – jelentette be Antal Árpád polgármester és Miklós Zoltán sepsiszentgyörgyi RMDSZ-elnök tegnap. A visszalépésnek ára van: elmarad néhány beruházás és megszűnik néhány kedvezmény, köztük a Bevezetés a sportba és a helyi roncskocsiprogram. A március elsejei népszavazás így okafogyottá válik, és nem szervezik meg.

Mi változik?

„A 2026-os évre nagy terveink voltak. Úgy gondoltuk, ez lehet minden idők legnagyobb fejlesztési éve. Nekünk, közösségi vezetőknek az a dolgunk, hogy a várost építsük és az embereket szolgáljuk. Vannak olyan helyzetek, amikor a polgárok egyéni érdeke nem azonos a város érdekével. Ilyen az adók helyzete: az emberek adják, a város kapja. Az emberek kevesebb adót akarnak fizetni, ez teljesen érthető. De ugyanakkor több fejlődést és jobb szolgáltatást akarnak. Ez is érthető, csak a kettő egyszerre nem kivitelezhető. Az elmúlt napokban nagyon sok emberrel találkoztam, meghallgattam őket, az üzenetük világos: nagyon sokan vannak a városban, akiknek a legkisebb plusz kiadás is nagy terhet jelent. 2026-ban a mindennapi megélhetés sokak számára fontosabb, mint a város fejlődése. A ma fontosabb, mint a holnap. Polgármesterként elfogadom ezt. Ha választani kell a város fejlődése, a gyors haladás és a közösség békéje, egysége és biztonsága között, az utóbbit választom: számomra közösségünk egysége a legféltettebb kincsünk. És nem az a jó közösségi vezető, aki minden körülmények között kitart a véleménye mellett, hanem az, aki meghallja az emberek hangját, és ha szükséges, megváltoztatja a döntését” – nyilatkozta Antal Árpád polgármester.

Az elöljáró elmondta: a keddi háromórás lakossági fórum után nagyon hosszú beszélgetést folytatott Miklós Zoltánnal, keresték a jogi lehetőséget arra, hogy módosítani tudják a helyi tanács 2025. december végén elfogadott határozatát az idei adókról. Szerdán együtt voltak Bukarestben, egyeztettek a prefektúra jogászaival is, és találtak megoldást.

A törvény szerint a következő évi adókat és illetékeket – a kiszámíthatóság érdekében – az előző év végéig meg kell határozni, ezért nem lehetett csak úgy visszatérni a decemberi tanácshatározatra – magyarázta Miklós Zoltán. Elmondása szerint két nagyon fontos érvet hoztak fel: azt, hogy erre az évre még nincs elfogadott költségvetése a városnak, sem a bevételei, sem a kiadásai nincsenek rögzítve, illetve azt, hogy csökkenteni lehet, nem sért jogot, sőt, javítja az adófizető pozícióját. Ez egy járható út, ezért a következő módosításokat javasolta: a jogi személyek telekadóját és a hibrid meghajtású gépkocsik adóját engedjék le a törvény által megengedett minimális szintre, a többi autó adóját (a haszongépjárművekét is) pedig a tavalyi értékre. Ezzel gyakorlatilag egész Erdélyben itt lesz a legalacsonyabb az adózási szint a városok közül – jegyezte meg. Hozzátette: a jogi személyek ingatlanadói esetében 14 éve működik egy jól bejáratott mechanizmus, amellyel a befizetések egyharmadát a helyi cégek visszakapják.

A garázsokkal kapcsolatosan azt javasolta Miklós Zoltán, hogy a felújításokat egy évvel halasszák el. Erre az időre meghosszabbítják a bérleti és haszonbérleti szerződéseket, és az év folyamán konzultálni fognak mind a 680 garázstulajdonossal, hiszen a sepsiszentgyörgyi RMDSZ amúgy is elkezdett lakossági fórumokat és rétegkonzultációkat tartani. Azt már most tudják, hogy minden eset más, de próbálnak közös álláspontot kialakítani 2027-re.

A jövő évi adókat már tavasszal rögzítik

A kiszámíthatóság és tervezhetőség jegyében a jövő évi (2027-es) adókat és illetékeket a szokásosnál jóval korábban, még május elseje előtt szeretné elfogadtatni Antal Árpád polgármester, az eddigi elvek alapján: alacsony lakásadókkal és legfeljebb tavalyi szintű gépkocsiadókkal. Megjegyezte, hogy a hibrid autók esetében valóban nem volt méltányos az adóemelés, ezért ott jelentős csökkenés várható, a garázsokat illetően pedig ennyi emberrel való találkozás után el kellett fogadnia, hogy nem 2026-ban tudnak és akarnak a felújításukkal foglalkozni.

Fontosnak tartotta közölni, hogy 2008 és 2026 között (amióta tisztségben van) csak három olyan év volt (2010, 2013 és 2019), amikor a jogi személyek telekadóját nem a minimális szinten szabták meg, és hogy a magán- és jogi személyek esetében a megyeszékhelyek közül mindig Sepsiszentgyörgyön volt a legalacsonyabb az ingatlan­adó, vannak városok, ahol ennek kétszerese.

Antal Árpád elmondta: az adók módosítását és a garázsokra vonatkozó határozatot ezután fogadja el a helyi tanács (tíznapos közmeghallgatást is kell tartani), ezért arra kéri azokat, akik még nem fizettek, hogy várjanak február másodikáig; akik már befizették az adójukat, visszakérhetik majd a különbözetet, vagy felhasználhatják későbbi adók törlesztésekor. Hangsúlyozta: nagyon fontos volt számukra, hogy az adókat módosító határozat törvényes legyen, jogilag senki ne tudja megtámadni.

Amiről le kell mondani

A csökkentett adók miatt azonban kevesebb bevétellel kell számolnia az önkormányzatnak, és egyértelmű, hogy bizonyos beruházásokról le kell majd mondani – jelentette ki Antal Árpád. Azt csak a költségvetés elfogadása után fogják tudni, hogy mennyivel kevesebből gazdálkodhatnak, de a következő egy-másfél hónap arról fog szólni, hogy rangsorolják a 2026–27-re tervezett beruházásokat, és elsősorban azokról az európai uniós projektekről mondanak le, amelyekben magas az önkormányzat önrésze.

Néhány program is meg fog szűnni: a nagycsaládos kártya megmaradásához mindenképpen ragaszkodik a polgármester, a Sepsi kártyát is szeretné megtartani, a gyermekek korcsolyáztatását (Bevezetés a sportba) és a helyi roncsautók felvásárlását azonban biztosan nem tudják folytatni; pontosabbat a költségvetés elfogadása után tud majd mondani. Természetesen a jogi személyek telekadójára vonatkozó de minimis program is megszűnik azzal, hogy a legalacsonyabb adószinthez térnek vissza; az ingatlanadókra marad a régi rendszer.

Az elöljáró elmondta: az elmúlt 17 évben volt egy nagyon koherens adópolitika, ami 2026-ig működött. Más városok csak veszik a táblázatokat, de itt nagyon tudatos döntés volt az önkormányzat részéről a lakásadók alacsonyan tartása, mivel szociológusként és szociális szempontból úgy érezte, hogy a lakhatás olyan alapjog, amit nem szabad túladózni. Ezt kompenzálták a magasabb gépkocsiadókkal, az idén azonban ez már nem működik, mert olyan terheket róttak a polgárok vállára, hogy már nem tudnak, nem akarnak még száz lejjel sem többet befizetni a városnak, akkor sem, ha ezzel többet veszítenek: például a keddi fórumon felszólaló háromgyermekes anya, akinek az autóadója 110 lejjel nőtt, várhatóan 1200 lejt veszít évente bizonyos programok megszűnésével – magyarázta a polgármester.

Elmondása szerint ez volt az a pillanat, amikor megértette, hogy már nem lehet kommunikációval továbblépni, hanem változtatni kell, akkor is, ha nem tudni, hány beruházás fog elmaradni. Túl vagyunk azon, hogy számokkal, érvekkel, racionálisan beszéljünk, itt most egy jó döntés van: visszalépünk, amiről le kell mondani, lemondunk, amit meg tudunk tartani, megtartjuk, a legértékesebb számunkra a közösség egysége, mert olyan szintű bomlasztás indult az elmúlt 10–12 napban, hogy ezt muszáj megállítani – szögezte le.

A kereskedelmi kamara üdvözli a döntést

Közleményben üdvözölte a Kovászna megyei kereskedelmi és iparkamara Sepsiszentgyörgy önkormányzatának azt a döntését, hogy az üzleti szféra telekadóit is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten tartja, akárcsak az elmúlt 15 évben. Ez a „kiegyensúlyozott fiskális megközelítés” Édler András kamarai elnök szerint nyitottságot jelez, és versenyelőnyt biztosít a városban működő vállalkozások számára, mert e döntés révén Sepsiszentgyörgy továbbra is az az erdélyi megyeszékhely marad, ahol a legalacsonyabbak a helyi adók. A közleményben a kamara megerősíti, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzatának megbízható partnere marad, a két intézmény továbbra is együttműködik a helyi kis- és középvállalkozások támogatására szolgáló de minimis programban.

A hétfői tüntetés nem marad el

Egyelőre még csak szóbeli az adókkal kapcsolatos visszakozás a városvezető részéről, meg kell várni a tanácshatározatot az adócsökkentésről – írta a hétfői tüntetést összehívó Fazakas Péter volt EMSZ-es megyei tanácstag tegnap közösségi oldalán. A történteket hatalmas sikernek könyveli el, véleménye szerint „ilyen az elmúlt 36 évben még nem volt, hogy magánemberek így összefogjanak” és a már kivetett adók csökkentésére késztessék a városvezetést. A tiltakozást azonban folytatni kívánja: az önkéntesek továbbra is folytatják az aláírásgyűjtést az ingatlan- és gépjárműadók csökkentését követelő petíció benyújtásához, hétfőn 17 órakor pedig a főtéren várja az adóemeléssel elégedetlen polgárokat.