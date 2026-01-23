Átadták a Háromszék Kultúrájáért Díjakat

A kultúra nem pusztán erőtlen, járulékos kísérője az életünknek, hanem lényegünk, identitásunk sziklafundamentuma. A kultúra a magyarság számára nemzetalkotó tényező, identitást ad, közösséget teremt és példát mutat – jelentette ki Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára tegnap este a magyar kultúra napja tiszteletére szervezett sepsiszentgyörgyi ünnepségen, ahol Ütő Gusztáv Munkácsy-díjas képzőművész, tanszékvezető művészeti oktató, valamint Vinczeffy László Munkácsy-díjas festőművész, restaurátor átvette a Háromszék Kultúrájáért Díjat, mellyel térségünk jeles képzőművészeinek kiemelkedő munkásságát ismerte el a megyei önkormányzat.

A Bod Péter Megyei Könyvtárban a magyar himnusz eléneklésével kezdődött a magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepség, amelynek kiemelkedő momentuma a Háromszék Kultúrájáért Díj átadása volt. Az elismeréssel évről évre azon háromszéki személyiségek munkásságát méltatják, akik több évtizedes elhivatott tevékenységükkel maradandó módon formálták a térség kulturális arculatát, szakmájuk keretein túlmutató hivatástudattal és kitartással szolgálva közösségünk szellemi életét – hangzott el.

Idén két jeles képzőművészt, Ütő Gusztávot és Vinczeffy Lászlót díjazták, az okleveleket Tamás Sándor adta át. A megyei önkormányzat elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, „mindketten életpályájukkal bizonyították, hogy lehet egyszerre helyben gyökerezni és egyetemes nyelven szólni; lehet hagyományból építkezni, s mégis kortársnak maradni”. Úgy értékelte, munkásságuk „nem csupán esztétikai érték, hanem iránymutatás is egy bizonytalan korban”. Ugyanakkor köszönetet mondott azért, hogy meghatározó alkotói, művelődésszervezői Háromszéknek, hogy gazdagítják és inspirálják egész Erdély kulturális erőterét, illetve azért is, „hogy a művészetre nem pusztán önkifejezésként, hanem közösséget összetartó, kulturális kötőerőként tekintettek” – emelte ki Tamás Sándor.

Ütő Gusztáv egészségügyi okok miatt nem vehetett részt a tegnap esti ünnepségen, díját Vetró Barnabás vette át. A díjazott a rendezvényen levetített rövid filmrészletben idézte fel indulását és tanulmányait, beszélt pedagógusi, oktatói pályájáról, festészetről és cselekményművészetről. Mint elismerte, nagy öröm számára, hogy számos volt tanítványa képzőművésszé vált. „Mindenkit arra biztatok, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is lássa meg a szépet, a nehéz körülmények közül próbáljon felállni, legyen optimista, bizakodó” – fogalmazott Ütő Gusztáv zárásként, majd méltatása következett az ünnepségen Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész részéről.

Vinczeffy László a róla készült kisfilmben egyebek mellett szülőfalujáról, Atyháról, Zágonban indult pedagógusi munkájáról, res­taurátori tevékenységéről és alkotói pályájáról beszélt, melyeket laudációjában Jánó Mihály művészettörténész a korabeli lapokban közölt interjúk, beszélgetések és tudósítások alapján elevenített fel. A kiemelkedő alkotóművészi munkásságáért odaítélt rangos elismerést Vinczeffy László láthatóan meghatódva vette át és köszönte meg Tamás Sándornak. Felidézte, amikor 1970-ben elvégezte a főiskolát és Bukarestbe kellett utaznia, hogy átvegye kinevezését, arra számított, Erdélyben nem fog állást kapni. Ezzel a meggyőződéssel utazott haza szüleihez, akik azt kérték tőle, akárhová is veti a sors, becsülettel, tisztességgel végezze munkáját. Ma úgy érzi, intelmeiket sikerült megfogadni. Úgy tartja, szerencséje volt, hogy abban az évben Kovászna megyében két rajztanári állást is meghirdettek, ő pedig „Mikes Kelemen miatt” Zágont választotta. Így került Háromszékre, ahol megérte a boldog öregkort, nemsokára éppen a nyolcvanadik születésnapját ünnepli. Háláját tolmácsolta családjának is. „Számomra nagy biztonságot jelentett az a tudat, hogy erős, összetartó család vagyunk, hogy bármikor számíthatunk egymás segítségére. Ezért ennek a díjnak ők is részesei” – nyomatékosította a művész.

A Gábor Áron-teremben tartott tegnap esti ünnepség résztvevőit Závogyán Magdolna, a budapesti Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára is köszöntötte, beszédében a kultúra megtartó, közösségeket összekapcsoló erejére világított rá. „Kölcsey két évszázaddal ezelőtt Istenhez fohászkodott szeretett nemzetéért. Nincs más út számunkra sem. Imádság, kemény munka és a nemzet erejébe vetett hit. Annak bizonyosságával, hogy a magyar kultúra él, megtart és hidat ver határokon innen és túl” – fogalmazott. Beszédét követően az államtitkár asszony 30 háromszéki, valamint 12 barcasági művelődésszervezőnek adott át okleveleket, mindannyian tavaly végezték el a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett kulturális közönség- és közösségszervezési továbbképzést.