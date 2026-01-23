Jótékonysági est Baróton

Intés az őrzőkhöz címmel tartottak jótékonysági estet szerdán a baróti unitárius templomban. Az est meghívottja Marosán Csaba kolozsvári színész volt, akinek irodalmi témájú összeállítása tisztelgés volt a magyar kultúra napja előtt, ugyanakkor az est bevételét a szervezők egy baróti fiatalember, Dimény István kezelésének költségeire ajánlották fel.

A mintegy félszáz jelenlevőt az előadó az elmúlt évszázad magyar irodalmának csillagösvényére vezette, olyan írók, költők illusztris társaságába, mint Márai Sándor, Dsida Jenő, Ady Endre, Reményik Sándor vagy Wass Albert, akiknek örök szépségű versei, szívhez szóló gondolatai képzeletbeli utazásra invitáltak: egy letűnt világba, ahol még a szónak súlya volt, a becsületes embernek ereje és támasza a világban, a segítség, egymás segítése pedig magától értetődő, mert az emberek a közösség megtartó erejében bíztak, s nem hiába.

Ezzel szemben a rendhagyó esten az előadó kiterítette mai világunk fonákságait: az okostelefonok okozta butaságot, az egyre nagyobb házakban és autókban egyre békétlenebbül élő emberek boldogtalanságát. „Felmegyünk a Holdig és bejárjuk a világot, de nem ismerjük a szomszédot, gazdagok vagyunk a mennyiségben, de szegények a minőségben, mégis, aki hazug, képmutató, azt részesítik dicsőségben” – mondta többek között.

Tanulságos, megható, reményt adó, az erdélyi magyar irodalom, magyar kultúránk fényes csillagához méltó est volt, melyet Wass Albert verssoraival zárt az előadó: „Mert elfut a víz és csak a kő marad, de a kő marad”. Végezetül azt kívánta, hogy mindannyiunk életébe, így Dimény István életébe is jöjjön el a „hőn áhított belső lelki békesség, az egészség. Hiszem, hogy Dimény István meg fog gyógyulni” – jelentette ki.

Az est során az előadót köszöntötte Dénes Kinga, a Diakónia Alapítvány baróti munkatársa, a jelenlevőknek búcsúzóul László-Benczédi Zsófia lelkésznő mondott köszönetet.