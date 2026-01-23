Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Tűz pusztított Miklósváron

2026. január 23., péntek, Közélet

Több mint három órán át küzdöttek a lángokkal önkéntes és katonai tűzoltók, mire sikerült megfékezniük a tüzet, amely csütörtök hajnalban pusztított Miklósváron. Az oltást a hideg is nehezítette.

  • Fotók: Megyei sürgősségi felügyelőség
A megyei sürgősségi felügyelőség beszámolója szerint egy lakóház teteje gyulladt meg. Baróti kirendeltségüktől kevéssel 3 óra előtt indult a helyszínre két, vízzel, habbal is oltó jármű és legénysége, az oltást egy sepsiszentgyörgyi tűzoltócsapat, valamint a baróti önkéntesek is segítették. A készenléti csapatok érkezésekor a lakóház teteje lángokban állt. A tüzet vélhetően a gyúlékony anyagoktól nem megfelelően védett kémény okozta, mintegy 150 négyzetméteren leégett a tető, megrongálódott az udvaron álló autó, valamint a kazánházban tárolt tárgyak is. 

 

 

A hasonló helyzetek elkerülése érdekében a tűzoltók ismételten azt tanácsolják a lakosságnak, ellenőriztessék, tisztíttassák meg rendszeresen a kéményeket, illetve szigeteljék azokat.

A miklósvári eset kapcsán a sürgősségi felügyelőség kiemelte: a lángok mellett a tűzoltóknak a hideggel is meg kellett küzdeniük – erről tanúskodnak a beavatkozás során megfagyott kesztyűik, amelyekről fényképet is csatoltak közleményhez. 

Megosztás:   Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-23 08:00 Cikk megjelenítése: 139 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
