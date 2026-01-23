Tűz pusztított Miklósváron

Több mint három órán át küzdöttek a lángokkal önkéntes és katonai tűzoltók, mire sikerült megfékezniük a tüzet, amely csütörtök hajnalban pusztított Miklósváron. Az oltást a hideg is nehezítette.

A megyei sürgősségi felügyelőség beszámolója szerint egy lakóház teteje gyulladt meg. Baróti kirendeltségüktől kevéssel 3 óra előtt indult a helyszínre két, vízzel, habbal is oltó jármű és legénysége, az oltást egy sepsiszentgyörgyi tűzoltócsapat, valamint a baróti önkéntesek is segítették. A készenléti csapatok érkezésekor a lakóház teteje lángokban állt. A tüzet vélhetően a gyúlékony anyagoktól nem megfelelően védett kémény okozta, mintegy 150 négyzetméteren leégett a tető, megrongálódott az udvaron álló autó, valamint a kazánházban tárolt tárgyak is.

A hasonló helyzetek elkerülése érdekében a tűzoltók ismételten azt tanácsolják a lakosságnak, ellenőriztessék, tisztíttassák meg rendszeresen a kéményeket, illetve szigeteljék azokat.

A miklósvári eset kapcsán a sürgősségi felügyelőség kiemelte: a lángok mellett a tűzoltóknak a hideggel is meg kellett küzdeniük – erről tanúskodnak a beavatkozás során megfagyott kesztyűik, amelyekről fényképet is csatoltak közleményhez.