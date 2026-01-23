Tűz pusztított Miklósváron

Több mint három órán át küzdöttek a lángokkal önkéntes és katonai tűzoltók, mire sikerült megfékezniük a tüzet, amely csütörtök hajnalban pusztított Miklósváron. Az oltást a hideg is nehezítette.
A megyei sürgősségi felügyelőség beszámolója szerint egy lakóház teteje gyulladt meg. Baróti kirendeltségüktől kevéssel 3 óra előtt indult a helyszínre két, vízzel, habbal is oltó jármű és legénysége, az oltást egy sepsiszentgyörgyi tűzoltócsapat, valamint a baróti önkéntesek is segítették. A készenléti csapatok érkezésekor a lakóház teteje lángokban állt. A tüzet vélhetően a gyúlékony anyagoktól nem megfelelően védett kémény okozta, mintegy 150 négyzetméteren leégett a tető, megrongálódott az udvaron álló autó, valamint a kazánházban tárolt tárgyak is.
A hasonló helyzetek elkerülése érdekében a tűzoltók ismételten azt tanácsolják a lakosságnak, ellenőriztessék, tisztíttassák meg rendszeresen a kéményeket, illetve szigeteljék azokat.
A miklósvári eset kapcsán a sürgősségi felügyelőség kiemelte: a lángok mellett a tűzoltóknak a hideggel is meg kellett küzdeniük – erről tanúskodnak a beavatkozás során megfagyott kesztyűik, amelyekről fényképet is csatoltak közleményhez.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.