Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Felújítanák Kézdivásárhely főterének egy részét

2026. január 23., péntek, Közélet

A kézdivásárhelyi városháza pályázat útján felújítaná a Gábor Áron tér egy részét – a helyi tanács tegnap hozott egy ehhez szükséges határozatot.

    A felújítandó terület egy része. A szerző feltétele

A határozat a Kézdivásárhely történelmi központjának korszerűsítése és rehabilitációja elnevezésű beruházás megvalósításához kapcsolódó műszaki-gazdasági dokumentációról szólt, amely kitért a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására is.

Bokor Tibor polgármester elmondta: mielőtt újabb vihar keletkezne a főtér kapcsán, tudni kell, hogy csak egy részbeni felújításról lenne szó, arról a területről, amely a már felújított Székely Katonanevelde előtt kezdődik, folytatódik a Béke utcában, érinti a jelenlegi szökőkút környékét, illetve a református templom előtti Gábor Áron utcát egészen a román posta épületéig. Az elöljáró kifejtette: ez a munkálat azt fogja eredményezni, hogy a kockaköves út, illetve a járdák megújulnak, a főtéri parkhoz nem nyúlnak, az majd jövőbeli terv részét képezi, „ha lesz egyáltalán rá pénz és lesz, aki megcsinálja” – hangsúlyozta. A rossz hír az, hogy a műemlékvédelmi szabályok szerint csak kockakő kerülhet erre a szakaszra, ez a burkolóanyag pedig nem arra van kitalálva, hogy a mai nagy forgalmat bírja.

Balázs Attila tanácstag a műkő használata felől érdeklődött, ami szabályosabb és jobban le lehet rakni, de az elöljáró szerint a kezük meg van kötve. Bokor Tibor polgármester azt is elmondta: közel két évtizeddel ezelőtt a Márton Áron utcában, illetve a Kantában is betonalapra tették a kockakövet, de hiába: a talajmozgás és a nagy forgalom miatt így sem stabil ez az építőanyag.

Az 1326 négyzetméternyi járófelület teljes felújítását magába fogaló munkálat értéke 5,1 millió lej, amiből a város önrésze egymillió lej. A pályázatot a Központi Fejlesztési Régióhoz nyújtják be.

Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-23
