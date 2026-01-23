A román állam az ozsdolai közbirtokosság ellen

Mint ismert, egy számukra kedvezőtlen ítélet esetén a károsult ozsdolai erdőtulajdonosok nem fordulhatnak majd sem a Brassói Táblabírósághoz, sem a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszékhez, a 2571,3 hektáros erdővagyon visszaállamosításának kérdése a Kovászna Megyei Törvényszéken véglegesen eldől. A román államot képviselő pénzügyminisztérium által a Papolci Imreh Albert Közbirtokosság ellen indított per hatodik alapfokú tárgyalására a Kézdivásárhelyi Bíróságon fél éves halasztás után január 28-án 11 órakor kerül sor.

December 23-án, január 8-án, majd tegnap kellett volna a román államot képviselő pénzügyminisztérium által az ozsdolai Láros Közbirtokosság ellen indított perben végleges ítéletet hirdetnie a megyei törvényszéknek, de ez ezúttal sem történt meg, az ítélethirdetést február 5-én 9 órára tűzték ki.

