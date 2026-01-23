A tegnapi kézdivásárhelyi tanácsülés egyik napirendi pontja a városháza szervezeti felépítésére vonatkozott, ennek kapcsán Bokor Tibor polgármester üzent Csomortányi Istvánnak, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) alelnökének is, ferdítéssel vádolva a politikust. Az elöljáró és az EMSZ-eszes tanácstagok között emiatt politikai vita alakult ki, melyben újból terítékre került a helyi adók kérdése is.

Bokor Tibor az említett határozattervezet ismertetése közben számokat sorolt, elmondva, hogy egyebek mellett 130 beteggondozó van alkalmazásban, de a kézdivásárhelyi városházán messze nem dolgoznak annyian, mint amit Csomortányi István állított egy facebookos videóban (150 személyről beszélt – szerk.), és arra kérte az EMSZ-es képviselőket: az adatokat osszák meg a szervezet országos alelnökével is, hogy az ne tájékoztasson többé félre. Bokor Tibor kifejtette: hatvan emberrel lehetne több a város alkalmazásában, a városházán 64 állás lehetne, de 41 van betöltve, 23 betöltetlen – mivel ő maga a fejlesztések híve és nem az apparátus hizlalását látja a legfőbb teendőnek.

A polgármester szavait követően vita kerekedett, Balázs Attila és Tankó Sándor EMSZ-es tanácstagok visszautasították, hogy a főnökük lenne Csomortányi, és a polgármesternek szögezték a kérdést: miért szavazta meg az RMDSZ az adóemelést? Bokor Tibor erre kifejtette: az RMDSZ az alacsony képviselőszám miatt sem tudott mit tenni, majd visszakérdezett: vajon miért szavazta meg az adóemelést Zakariás Zoltán EMSZ-es politikus, aki az RMDSZ partvizein lett a román képviselőház tagja? Balázs Attila erre úgy reagált: valóban nincs mit keresnie az RMDSZ-esek között a politikusnak, így meg fogja kérni, hogy lépjen ki a szövetségből és függetlenként tevékenykedjen tovább.

Bokor Tibor más EMSZ-es vezetésű településekkel – így Székelykeresztúrral és Szent­egyházával – is példálózva kifejtette: sem Kézdivásárhelyen, „sem a két jóravaló, tisztességes fiatalember által vezetett két településen” nem azért szavaztak az adóemelés mellett, mert úgy volt kedvük, hanem azért, mert a törvény arra kötelezte őket. „Ki akart volna ilyen mértékben adót emelni? A kétszobás lakásom értékét a kormány nyolcvanezer euróban állapította meg, hol ér annyit? Ha megveszi a kormány, annyiért örömest adom oda nekik” – mondotta Bokor Tibor, hozzátéve: számára egyértelmű volt a kezdetek óta, hogy a kormány döntésének a levét elsősorban a polgármesterek, kisebb arányban pedig a tanácstagok fogják meginni.

Tankó Sándor erre feltette a kérdést: ha a fejük felett dönt a kormány, akkor valójában mit keresnek a tanácsban? A vita végén Ilyés Botond EMSZ-es tanácstag vonta le a következtetést. „Mi itt, Kézdivásárhelyen együtt élünk, barátok és haverok vagyunk. Ezt a problémát itt mi nem tudjuk megoldani. Voltak parlamenti választások, azon a mi vezetőségünk átvert minket, az Önök vezetősége pedig Önöket, amikor azt mondták, hogy többet a polgárnak és kevesebbet az államnak. Ezzel kampányoltunk mi is, és Önök is. Itt mi vitatkozhatunk, de sajnos a nagy átverés megtörtént” – összegzett.