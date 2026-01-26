Megszerezte idénybeli tizedik bajnoki győzelmét a címvédő Sepsi-SIC, amely szombaton minden szempontból egyoldalú mérkőzésen, 100–33 arányban diadalmaskodott az Agronómia Bukarest otthonában a női kosárlabda Nemzeti Liga 15. fordulójában. A zöld-fehérek hétvégi sikerükkel ideiglenesen a tabella élére álltak, legalábbis a hétfői Bukaresti Rapid–Aradi FCC rangadó lefújásáig.

A két gárda tizennyolcadik egymás elleni meccse csupán az első percekben hozott valamelyest kiegyenlített játékot (11–12), ám egy vendég időkérést követően a Sepsi-SIC magasabb sebességi fokozatba kapcsolt és állva hagyta a házigazdákat (13–24). A második negyedben már egyértelműen a háromszéki lányok diktálták az iramot, szinte minden támadásuk után tovább nőtt a két alakulat közötti különbség. A 16. percben már 26 ponttal vezettek a zöld-fehérek (19–45), akik Mérész Beatrix és Szabó Fanni irányításával magabiztosan meneteltek újabb bajnoki sikerük felé (22–52).

A térfélcsere után sem változott érdemben a játék képe: míg a fővárosi alakulat továbbra is csak futott az eredmény után, addig a szentgyörgyi csapat magabiztosan és ponterős teljesítménnyel menetelt (30–80). A mieink ötvenpontos előnnyel vágtak neki a záró játékrésznek, amelyben szintén a címvédő akarata érvényesült, így végül a Sepsi-SIC 100–33-ra nyerte meg bukaresti kiszállását, amelyen együttesünk mindegyik kosárlabdázója pályára lépett. A találkozó legjobbja Mérész volt, aki dupla duplával – 20 ponttal és 17 lepattanóval – zárta az összecsapást, az Agronómia részéről pedig a 10 pontig jutó Maria Alexe emelkedett ki.

A győzelmen túl egy további pozitívuma is volt a mérkőzésnek: bemutatkozott a Sepsi-SIC színeiben a sérüléséből felépült Evelina Petrof. A 23 esztendős, 180 centiméter magas játékos első hivatalos meccsén közel tizenhárom percet töltött a pályán, ezalatt három pontot dobott, egy lepattanót gyűjtött, kiosztott egy gólpasszt, valamint két labdát is szerzett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 15. forduló: Agronómia Bukarest–Sepsi-SIC 33–100 (13–24, 9–29, 8–27, 3–20).

Bukarest, Agronómia Sportterem, mintegy 75 néző. Vezette: Radu Ștefănescu, Ruxandra Gabriela Pașca, Cristina Ion. Agronómia: Alexe 10/6, Cazacu 2, Chițanu 2, Militaru 6, Ghinea 2 – Stan 3, Matei, Teodosiu 2, Mărgineanu 2, Vasile, Tivu, Monor 4. Edző: Măndica Ciubăncan. Sepsi-SIC: Armanu 8/6, Cătinean 12/3, Szabó 17/9, Mérész 20, Bass 7 – Davis 11/3, Mikes 6, Haranguș, Petrof 3/3, Ghiță 16, Papuc. Edző: Zoran Mikeš.