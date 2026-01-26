A Sepsi-SIC utánpótláscsapata a visszavágón sem bízott semmit a véletlenre és magabiztos játékkal lenullázta ellenfelét: Veress Botond tanítványai tegnap 7–0-ra nyertek a CSM Ploiești vendégeként a teremlabdarúgó Elitek Ligája selejtezőjének második mérkőzésén. A zöld-fehérek így kettős sikerrel, 20–1-es összesítéssel jutottak tovább és sorozatban harmadszor az U19-es pontvadászat legjobb nyolc együttese között szerepelhetnek.

A ploiești-i találkozó első percei óvatos játékkal teltek, majd a Sepsi-SIC csikócsapata esélyeshez méltóan átvette az irányítást és belekezdett a gólgyártásba. A zöld-fehérek első találatát a 7. percben jegyezte Sandu Csanád, majd nem sokkal később Csomos Hunor is betalált a házigazdák kapujába (0–2). Az első félidő 3–0-s eredményét Zángui Tamás állította be, ezáltal húsz perc játék után már eldőlni látszott a mérkőzés, illetve a továbbjutás sorsa.

A térfélcsere után is a háromszékiek diktálták a tempót: Makó Máté és Neagu Ádám góljaival 5–0-ra módosult az állás. A hajrához közeledve sem lazítottak Veress Botond tanítványai, így Zángui két újabb találatával jött össze a Sepsi-SIC 7–0-s sikere. A csapat kettős győzelemmel abszolválta a selejtezőt, és sorozatban harmadszor is az Elitek Ligája legjobb nyolc együttese között szerepelhet.

Teremlabdarúgás, Elitek Ligája – selejtező, visszavágó: CSM Ploiești–Sepsi-SIC 0–7 (0–3).

Ploiești, Olimpia Terem. Vezette: Constantin Pantilimonescu és Mihai Safta. Ploiești: Tocitu – Vârlas, Mihai, Tatu, Badea (cserék: Rădulescu, Baciu, Mihăilă, Racoveanu, Puiu). Edző: Mihail Niculescu. Sepsi-SIC: Ráduly – Makó, Kiss, Rendi, Sandu (cserék: Udvardi, Bodor, Neagu, Csomos, Dobozi, Zángui). Edző: Veress Botond. Gólszerzők: Sandu (7.), Csomos (8.), Zángui (17., 33., 35.), Makó (22.), Neagu (25.).

Az Elitek Ligájába már bejutott csapatok: Futsal Ceahlăul Piatra Neamț, Luceafărul Buzău, VSK Székelyudvarhely, West Déva, Kolozsvári Clujana, Craiovai CFR Romgaz és a Sepsi-SIC. A Viitorul Dărăbani és a Marosvásárhelyi VSK közötti selejtező visszavágóját szerdán rendezik a Botoșani megyei gárda otthonában; az első mérkőzést a székelyföldi alakulat 9–5-re nyerte. (tibodi)