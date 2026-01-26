A Háromszéki Ágyúsok elnöke, Miklós Ervin és alelnöke, Kernászt Huba, illetve játékosa, Kernászt Máté pénteken közös sajtótájékoztatót tartott Antal Árpád polgármesterrel annak kapcsán, hogy csütörtökön a Magyar Jégkorongszövetség bejelentette, a következő idénytől többek között a székelyföldi klubbal is bővülhet az Erste Liga mezőnye, ami újabb mérföldkő lehet a háromszéki jégkorong történetében.

Áprilisig folytatódik a csatlakozási folyamat, a potenciális jelentkezők, valamint a jelenlegi alakulatok számot kell adjanak arról, hogy megfelelnek az Erste Liga követelményeinek, méghozzá négy területen: gazdaság, infrastruktúra, sportszakma, marketing-kommunikáció. Amennyiben az érintettek mindenben alkalmasnak bizonyulnak, megkapják az egy évre érvényes licencet.

„Amikor öt évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy felnőttcsapatot hozunk létre Háromszéken, a céljaink között megfogalmaztuk azt a törekvésünket, hogy a legmagasabb szinten versenyeztessük a jégkorongozóinkat és párhuzamosan elindítsunk egy infrastrukturális fejlesztést, amely megfelel ennek, illetve igyekszünk vezérzászlósa lenni a sportágnak a régióban. Mostanra beérett az együttes játéktudásban, szervezetileg és stabilitásban is bizonyítottuk, méltók vagyunk, hogy felvételt nyerjünk az Erste Ligába. Hosszú távú tevékenységet végzünk, amelynek az a vége, hogy sok háromszéki gyerek magas szinten sportolhat, ugyanakkor a játékosaink példaképek lehetnek a következő generációk számára. Célunk a tisztes helytállás, az idény hátralévő részében pedig hangolunk a következő szezonra és az új megmérettetésekre” – fogalmazott Miklós Ervin.

Kernászt Máté

A klubelnök kiemelte, a csapatépítés mellett különböző területeken is folyik a munka, hiszen tavaly divízió I/A felnőtt világbajnokságot szerveztek a Sepsi Arénában, idén április 12. és 18. között divízió II/A ifjúsági világbajnokságot (U18) rendeznek a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán, illetve 2027 februárjában Brassó és Sepsiszentgyörgy ad otthont a téli ifjúsági olimpiai fesztiválnak (EYOF). Hozzátette, a Királypingvinek Jégkorong Klub és a HC Bikák kötelékében több száz gyermek jégkorongozik, akiknek a sportolása hosszú távon biztosított. Miklós Ervin elmondta, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia elit alakulataiban tíz háromszéki játékos szerepel, a Háromszéki Ágyúsok együttesében öt, valamint a felnőtt bajnokságban további öt Kovászna megyei jégkorongozó érdekelt. A klubvezető kihangsúlyozta, a műkorcsolya-szakosztályok is egyre sikeresebbek, ezáltal kijelenthető, a jeges sportoknak van jövője a megyeszékhelyen és a céhes városban.

„Hatalmas szó, hogy esélyt kaptunk az Erste Liga-szerepelésre, ami az elmúlt évek elkötelezett munkájának köszönhető. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, rendkívül izgatottak vagyunk a jövőt illetően, majd szeptembertől igyekszünk helyt állni a közös magyar–román bajnokságban, ami komoly kihívás és egyben remek fejlődési lehetőség számunkra. Addig is a ránk váró mérkőzésekre koncentrálunk, azért dolgozunk a következő időszakban, hogy biztosítsuk helyünket a legjobb négy között a román pontvadászatban” – nyilatkozta Kernászt Máté.