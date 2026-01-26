Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Elkészítése. A már előre elkészített húslevest feltesszük főni, közben hozzáadjuk a felaprított murkot, majd a felkockázott pityókát, és addig főzzük, amíg mindkettő megpuhul. Ezután felverjük a tojást, majd folyamatosan kevergetve belecsorgatjuk a lobogó levesbe. A végén beletesszük a finomra vágott tárkonyt, és felforraljuk. Tálaláskor tejfölt és ecetet teszünk az asztalra, mindenki tetszés szerint ízesíthesse még.

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.