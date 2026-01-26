Hozzávalók: 3 liter befőzetlen húsleves, 4–5 pityóka, 2 murok, 2 tojás, 1 evőkanál ecetes tárkony, só; a tálaláshoz: tejföl, ecet.
Elkészítése. A már előre elkészített húslevest feltesszük főni, közben hozzáadjuk a felaprított murkot, majd a felkockázott pityókát, és addig főzzük, amíg mindkettő megpuhul. Ezután felverjük a tojást, majd folyamatosan kevergetve belecsorgatjuk a lobogó levesbe. A végén beletesszük a finomra vágott tárkonyt, és felforraljuk. Tálaláskor tejfölt és ecetet teszünk az asztalra, mindenki tetszés szerint ízesíthesse még.
Mennyiség: 5–6 személy
Elkészítési idő: 40 perc
Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
