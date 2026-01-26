Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. január 26., hétfő, Szabadidő
  • Kémények. Albert Levente felvétele
    Kémények. Albert Levente felvétele
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-26 08:00 Cikk megjelenítése: 131 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1223
szavazógép
2026-01-26: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Tárkonyos pityókaleves)

Hozzávalók: 3 liter befőzetlen húsleves, 4–5 pityóka, 2 murok, 2 tojás, 1 evőkanál ecetes tárkony, só; a tálaláshoz: tejföl, ecet.
2026-01-26: Belföld - :

Az önkormányzatok a központi forrásoktól függnek

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint a közigazgatási reformról szóló törvénycsomag segít helyreállítani az egyensúlyt, hatékonyabbá és polgárbaráttá teszi a közigazgatást, növeli a helyi önkormányzatok saját bevételeit, és csökkenti a személyi jellegű kiadásokat a túl sok alkalmazottal rendelkező intézményeknél.
rel="noreferrer"