Az önkormányzatok a központi forrásoktól függnek

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint a közigazgatási reformról szóló törvénycsomag segít helyreállítani az egyensúlyt, hatékonyabbá és polgárbaráttá teszi a közigazgatást, növeli a helyi önkormányzatok saját bevételeit, és csökkenti a személyi jellegű kiadásokat a túl sok alkalmazottal rendelkező intézményeknél.

A Facebook-oldalán közzétett csütörtök esti bejegyzésben a kormányfő összehasonlította az európai uniós és a romániai helyi önkormányzatokkal kapcsolatos adatokat. A miniszterelnök szerint a romániai önkormányzatok nagymértékben függnek a központi költségvetési forrásoktól. Míg az ezekből származó bevételeik GDP-arányosan 7,43 százalékot tesznek ki, a saját bevételeik alig 1,51 százalékot. Az állami költségvetésből leosztott összegek a romániai önkormányzatok költségvetéseinek a 83,1 százalékát adják, míg az uniós átlag 51,1 százalék – mutatott rá Bolojan.

A kormányfő felhívta a figyelmet arra is, hogy Romániában az önkormányzatok helyi adókból és illetékekből származó bevételei a GDP 0,74 százalékát teszik ki, miközben a bérköltségeik a GDP 3,07 százalékára rúgnak. Az uniós tagállamokban a bérköltségek a GDP 3,59 százalékát, míg a helyi adókból származó bevételek a 3,68 százalékát teszik ki. „Az EU-ban a helyi önkormányzatok bérköltségeit saját forrásokból fedezik. Romániában a helyi önkormányzatok bérköltségei több mint háromszor magasabbak a saját bevételeiknél” – magyarázta a miniszterelnök.

Bolojan beszámolt arról is, hogy a helyi beruházások GDP-arányos szintje Romániában 2,98 százalék, tehát magasabb az 1,56 százalékos uniós átlagnál, és kétszerese az önkormányzatok saját bevételeinek, amelyek a GDP 1,51 százalékára rúgnak. A helyi beruházások fő finanszírozási forrásai az országos programok (Anghel Saligny) és az uniós alapok – tette hozzá a kormányfő. A miniszterelnök szerint ezeket az adatokat a helyi önkormányzatok képviselőivel is ismertették a szerdai megbeszélésen. „Bár a közigazgatási rendszerek országonként eltérőek és ez befolyásolhatja a mutatókat, az összehasonlítás releváns marad” – zárta bejegyzését Ilie Bolojan.