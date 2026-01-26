Lehetséges az adócsökkentés

Ilie Bolojan pénteken a Digi24 csatornán kijelentette, hogy a polgármesterek több pénzzel fognak rendelkezni, mint tavaly, és hozzátette, hogy „az ingatlanadó emelése közvetlen bevételt jelent a helyi önkormányzatok számára”. Ugyanakkor Sepsiszentgyörgy adócsökkentési bejelentésével kapcsolatban a miniszterelnök kifejtette, hogy ez akkor lehetséges, „ha az a törvényben meghatározott alsó határ fölött marad”.

Ilie Bolojan kifejtette, az ingatlanadók emelése a települések bevételét jelenti, ugyanakkor arra is ráirányította a figyelmet, az ország milyen mértékben tudja finanszírozni a településeken történő beruházásokat: elmondta, az ország településein mintegy 30 ezer beruházás zajlik, ezek összértéke a GDP több mint 7%-a, és ennek az összegnek csaknem fele, azaz a GDP 3%-a kerül a helyi önkormányzatokhoz. „Ebből a szempontból Európában mi vagyunk az az ország, ahol a helyi önkormányzatok a legnagyobb arányban részesülnek a GDP-ből. De valakinek biztosítania kell ezt a pénzt, amelyet kölcsönzünk. Nagyon könnyű nem azt tenni, amit elvárnak tőled, nem csökkenteni a létszámot, nem beszedni az adókat, nem méretezni megfelelően a projekteket, és aztán jönni a kormányhoz azzal, hogy pénzt kell adni nekünk, segíteni kell minket” – mondta a miniszterelnök.

Az adócsökkentés lehetőségéről azt mondta Bolojan, Sepsiszentgyörgyön vagy az ország bármely más településén lehetséges ez, amennyiben azok meghaladják a törvényben meghatározott alsó határt. „Romániában vannak olyan települések, ahol bizonyos területeken magasabbak az adók. Ez a helyi hatóságok döntése, de biztosan jó lett volna ezt megtenni, és az év végén átgondolni az adótervet. Megértem, hogy vannak társadalmi reakciók, és minden polgármesteri hivatal és helyi tanács stratégiája, hogy meghatározza az adókat, amennyiben azok a törvényi keretek között maradnak” – mondta Ilie Bolojan.