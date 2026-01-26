AZ ÁLLAMFŐ ÉS A KIFÜTYÜLŐK. Nicuşor Dan államfő a román fejedelemségek egyesülése alkalmából Jászvásáron mondott beszédében a hatóságok képviselőit kifütyülőkhöz szólva hangsúlyozta, tisztelettel tekint rájuk, mert demokratikus jogukkal élnek, és szimpatizál velük, mert annak idején maga is sokszor kifütyülte a politikusokat.

„De felteszek két kérdést. Mi fog történni ezután? Van valamiféle projektjük? Azon túlmenően, hogy vitatják a társadalom egy bizonyos fajta működését, vannak vezetőik, van valamiféle projektjük? Ha van, vitassuk meg! A második kérdés még fontosabb. Az önök vezetői által hirdetett Romániában van hely minden román számára? Van hely a szomszédjuk számára? Van hely a gyermekük osztálytársa számára?” – fogalmazott. (Agerpres)

NEM EZ A LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA MA AZ ORSZÁGNAK. Péntek este a Digi24 hírtelevízióban azt kérdezték Ilie Bolojan kormányfőtől, meglátása szerint George Simion AUR-elnök elárulta-e az ország érdekeit, amikor egy Grönland alakú, amerikai zászlóval díszített tortát szeletelt Washingtonban. Bolojan azt válaszolta, mindenki a saját belátása szerint cselekszik, de Simionnak el kellene gondolkodnia azon, hogy érezte volna magát, ha Románia térképével teszi valaki ugyanezt. A miniszterelnök ugyanakkor nem tartja valószínűnek, hogy az AUR elnökét büntetőjogi felelősségre lehetne vonni az eset kapcsán árulás miatt. „Nem hiszem, hogy ez a legnagyobb problémája ma az országnak. Ez azért sok lenne” – jelentette ki. (Agerpres)

A TÖBBSÉG SZERINT ROMÁNIA ROSSZ IRÁNYBA TART. Tízből hét megkérdezett úgy véli, hogy Románia rossz irányba halad, és csupán 22,1 százalék gondolja azt, hogy az ország haladási iránya jó – derül ki az INSCOP Research legfrissebb közvélemény-kutatásából. A felmérés eredményeiből kiderül, főként a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szavazótábora, a 30 éven aluliak, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, a bukarestiek és a nagyvárosok lakossága optimista az ország irányát illetően. Ezzel szemben a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazótábora, a 60 évnél idősebbek, az alapfokú végzettséggel rendelkezők és a falvakon élők a legpesszimistábbak. (Agerpres)