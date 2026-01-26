Megszűnik a gázárplafon

A gázárplafon áprilisi kivezetése még nem biztos, de a jelenleg folyó elemzés – milyen hatással járna az ársapka kivezetése az inflációra, a földgázpiacra – eredményei alapján a következő két héten belül döntés várható ez ügyben, mivel Románia ellen kötelezettségszegési eljárás van folyamatban, nem halogathatják már sokat az árliberalizálást – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan.
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter korábban közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, a tárcavezető szerint a jelenlegi előrejelzések alapján nem számítanak gázáremelkedésre március 31-e után, mivel elegendő a belföldi termelés, és már most is vannak olyan ajánlatok, amelyek a jogszabályban rögzített maximális ár alatt mozognak. A miniszter ugyanakkor jelezte: készülnek egy „B tervvel” is arra az esetre, ha a piacot megzavaró események történnének. Eszerint, ha március 31. után jelentősen drágulna a földgáz, akkor nem egyik napról a másikra szüntetnék meg az árplafont, hanem fokozatosan vezetik ki, hogy elkerüljék az áram esetében tapasztalt hirtelen számlaemelkedést.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.