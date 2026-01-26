Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Megszűnik a gázárplafon

2026. január 26., hétfő, Belföld

A gázárplafon áprilisi kivezetése még nem biztos, de a jelenleg folyó elemzés – milyen hatással járna az ársapka kivezetése az inflációra, a földgázpiacra – eredményei alapján a következő két héten belül döntés várható ez ügyben, mivel Románia ellen kötelezettségszegési eljárás van folyamatban, nem halogathatják már sokat az árliberalizálást – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter korábban közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, a tárcavezető szerint a jelenlegi előrejelzések alapján nem számítanak gázáremelkedésre március 31-e után, mivel elegendő a belföldi termelés, és már most is vannak olyan ajánlatok, amelyek a jogszabályban rögzített maximális ár alatt mozognak. A miniszter ugyanakkor jelezte: készülnek egy „B tervvel” is arra az esetre, ha a piacot megzavaró események történnének. Eszerint, ha március 31. után jelentősen drágulna a földgáz, akkor nem egyik napról a másikra szüntetnék meg az árplafont, hanem fokozatosan vezetik ki, hogy elkerüljék az áram esetében tapasztalt hirtelen számlaemelkedést.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-26 08:00 Cikk megjelenítése: 475 Olvasóink értékelése: 2.25 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1223
szavazógép
2026-01-26: Belföld - :

Hírsaláta

AZ ÁLLAMFŐ ÉS A KIFÜTYÜLŐK. Nicuşor Dan államfő a román fejedelemségek egyesülése alkalmából Jászvásáron mondott beszédében a hatóságok képviselőit kifütyülőkhöz szólva hangsúlyozta, tisztelettel tekint rájuk, mert demokratikus jogukkal élnek, és szimpatizál velük, mert annak idején maga is sokszor kifütyülte a politikusokat.
2026-01-26: Belföld - :

Több a nyugdíjas

Tavaly decemberben 4 699 559 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 4279-cel többet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2778 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) adataiból.
rel="noreferrer"