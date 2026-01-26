Megszűnik a gázárplafon

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter korábban közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, a tárcavezető szerint a jelenlegi előrejelzések alapján nem számítanak gázáremelkedésre március 31-e után, mivel elegendő a belföldi termelés, és már most is vannak olyan ajánlatok, amelyek a jogszabályban rögzített maximális ár alatt mozognak. A miniszter ugyanakkor jelezte: készülnek egy „B tervvel” is arra az esetre, ha a piacot megzavaró események történnének. Eszerint, ha március 31. után jelentősen drágulna a földgáz, akkor nem egyik napról a másikra szüntetnék meg az árplafont, hanem fokozatosan vezetik ki, hogy elkerüljék az áram esetében tapasztalt hirtelen számlaemelkedést.

A gázárplafon áprilisi kivezetése még nem biztos, de a jelenleg folyó elemzés – milyen hatással járna az ársapka kivezetése az inflációra, a földgázpiacra – eredményei alapján a következő két héten belül döntés várható ez ügyben, mivel Románia ellen kötelezettségszegési eljárás van folyamatban, nem halogathatják már sokat az árliberalizálást – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan.

