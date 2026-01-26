Több a nyugdíjas

A nyugdíjkiadások teljes összege 2025 utolsó hónapjában 13,053 milliárd lej volt. A nyugdíjasok közül 534 467-en korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 720 lejes nyugdíjban részesültek. Az állami nyugdíjrendszerben nyilvántartott személyek közül 3 788 189-en jogosultak teljes öregségi nyugdíjra, az átlagnyugdíj esetükben 3109 lej volt. Tavaly decemberben 66 391 személy részesült korkedvezményes öregségi nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 2579 lej volt), és 397 601 személy rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 1094 lej volt). Túlélő hozzátartozói nyugdíjat 447 283 személy kapott (az átlagnyugdíjuk 1502 lej volt), 95 nyugdíjas pedig szociális segélyben (átlagosan 540 lejben) részesült.

Tavaly decemberben 4 699 559 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 4279-cel többet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2778 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) adataiból.

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.