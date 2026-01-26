Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Több a nyugdíjas

2026. január 26., hétfő, Belföld

Tavaly decemberben 4 699 559 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 4279-cel többet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2778 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) adataiból.

  • Albert Levente felvétele
A nyugdíjkiadások teljes összege 2025 utolsó hónapjában 13,053 milliárd lej volt. A nyugdíjasok közül 534 467-en korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 720 lejes nyugdíjban részesültek. Az állami nyugdíjrendszerben nyilvántartott személyek közül 3 788 189-en jogosultak teljes öregségi nyugdíjra, az átlagnyugdíj esetükben 3109 lej volt. Tavaly decemberben 66 391 személy részesült korkedvezményes öregségi nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 2579 lej volt), és 397 601 személy rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 1094 lej volt). Túlélő hozzátartozói nyugdíjat 447 283 személy kapott (az átlagnyugdíjuk 1502 lej volt), 95 nyugdíjas pedig szociális segélyben (átlagosan 540 lejben) részesült.

