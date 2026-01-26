Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Napközivel bővül a fotosmartonosi óvoda

2026. január 26., hétfő, Közélet

Bővítené a fotosmartonosi óvoda biztosította szolgáltatásokat Gidófalva önkormányzata, terveik szerint a következő tanévben már napközis ellátást is igénybe lehetne venni az intézményben.

  • Demeter Virág Katalin felvétele
    Demeter Virág Katalin felvétele

Mint arról Porzsolt Levente polgármester érdeklődésünkre beszámolt, tavaly saját forrásokból sikerült fejleszteni a tanintézménynél. Az ingatlanban teljes körű felújítást végeztek, megújult a villanyhálózat, az óvoda terme, valamint a mellékhelyiség is, az épületet csatlakoztatták a víz- és szennyvízhálózatra. Szeptemberben szeretnék elindítani a napközit, erről, illetve a szükséges minősítésről már egyeztettek a tanfelügyelőséggel, közben pedig előkészítik a terepet: festenek, beszerzik a szükséges felszereléseket, bútorzatot.

A polgármester elmondta, jelenleg tizenkét gyermekkel foglalkoznak a fotosmartonosi óvodában, azonban meggyőződése, hogy az új lehetőség több szülőt is arra késztet majd, hogy a sepsiszentgyörgyi óvodák helyett inkább a helybeli intézményt válasszák, az ott tevékenykedő, kedvelt pedagógusra bízzák kisgyermekeik oktatását. Hozzáfűzte, az óvoda elhelyezkedése is igen kedvező: szép, csendes környezetben, a helyi református templom szomszédságában áll. A községvezető becslése szerint a napközi elindítása mintegy százezer lejes ráfordítással megoldható. (dvk)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-26 08:00 Cikk megjelenítése: 143 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1223
szavazógép
2026-01-26: Belföld - :

Több a nyugdíjas

Tavaly decemberben 4 699 559 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 4279-cel többet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2778 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) adataiból.
2026-01-26: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Őszig újra kell gondolni a programot (Bevezetés a sportba)

Nem szűnik meg a Bevezetés a sportba program Sepsiszentgyörgyön, csak átalakul, nem lesz mindenki számára ingyenes – jelentette be Antal Árpád polgármester a pénteki sajtótájékoztatóján. Ebben a tanévben azonban még nem változik semmi, az önkormányzatnak érvényes szerződése van a Királypingvinek Jégkorong Klubbal az 5–10 éves gyermekek rendszeres megmozgatására. 
rel="noreferrer"