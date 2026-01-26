Napközivel bővül a fotosmartonosi óvoda

Mint arról Porzsolt Levente polgármester érdeklődésünkre beszámolt, tavaly saját forrásokból sikerült fejleszteni a tanintézménynél. Az ingatlanban teljes körű felújítást végeztek, megújult a villanyhálózat, az óvoda terme, valamint a mellékhelyiség is, az épületet csatlakoztatták a víz- és szennyvízhálózatra. Szeptemberben szeretnék elindítani a napközit, erről, illetve a szükséges minősítésről már egyeztettek a tanfelügyelőséggel, közben pedig előkészítik a terepet: festenek, beszerzik a szükséges felszereléseket, bútorzatot.

A polgármester elmondta, jelenleg tizenkét gyermekkel foglalkoznak a fotosmartonosi óvodában, azonban meggyőződése, hogy az új lehetőség több szülőt is arra késztet majd, hogy a sepsiszentgyörgyi óvodák helyett inkább a helybeli intézményt válasszák, az ott tevékenykedő, kedvelt pedagógusra bízzák kisgyermekeik oktatását. Hozzáfűzte, az óvoda elhelyezkedése is igen kedvező: szép, csendes környezetben, a helyi református templom szomszédságában áll. A községvezető becslése szerint a napközi elindítása mintegy százezer lejes ráfordítással megoldható. (dvk)