Nem szűnik meg a Bevezetés a sportba program Sepsiszentgyörgyön, csak átalakul, nem lesz mindenki számára ingyenes – jelentette be Antal Árpád polgármester a pénteki sajtótájékoztatóján. Ebben a tanévben azonban még nem változik semmi, az önkormányzatnak érvényes szerződése van a Királypingvinek Jégkorong Klubbal az 5–10 éves gyermekek rendszeres megmozgatására.

A Bevezetés a sportba nagyon fontos program számára, nagyon közel áll a szívéhez, de ha fogynak az önkormányzat bevételei, és nőnek a feladatai, akkor nem fog mindenre jutni. A gyermekek sportoltatása nem törvény szabta kötelessége az önkormányzatnak, hanem helyi innováció – hangsúlyozta Antal Árpád, aki szerint a következő tanévre újra kell gondolni a program működtetését, mert már nem tudják teljes egészében önkormányzati támogatással folytatni; külső szponzorokat kell keresni vagy a szülőket bevonni társtámogatóként. Lehet, hogy a tehetősebb családoknak fizetniük kell majd, és csak a rászorulók számára lesz ingyenes a részvétel, van egy fél év arra, hogy kitalálják a módját – magyarázta a polgármester.

Jelenleg 3600 gyermek vesz részt a Bevezetés a sportba programban a nagycsoportos óvodásoktól a negyedik osztályos elemistákig – közölte a Királypingvinek Jégkorong Klub elnöke, Kernászt Huba és alelnöke, Miklós Ervin. Elmondták, a program kezdete óta, 7–8 év alatt látványosan fejlődtek a rájuk bízott gyermekek, akik nem csupán korcsolyáznak, hanem különböző játékos foglalkozások során ügyesednek, annyira, hogy már több sportág edzői is közülük válogatják az utánpótlást; a negyedikesek úszni tanulnak. Az iskolai testnevelés nem elég – hangsúlyozták, és arra biztatták a szülőket, hogy minél több sportot próbáljanak ki a gyermekeikkel együtt, akár hétköznap délután vagy a szabad idejükben. Nagy dolog, hogy ezzel az önkormányzati támogatással azoknak is lehetőségük van sportolni, akiknek nem lenne rá pénzük, ezért remélik, hogy folytatni tudják a megkezdett munkát.

A program éves költségvetése egymillió lej, ez gyermekenként 328 lej évente; az összegben az a busz is benne van, ami az iskolából viszi-hozza őket, a jégpálya és az Aréna bérleti díja, az orvosi felügyelet, az éves szűrés (aminek köszönhetően nagyon sok gyermek jutott orvoshoz idejében felismert problémákkal, még szívműtétre is), az oktatók díja és a különböző sporteszközök is – sorolták a sepsiszentgyörgyi hokiklub vezetői.

A sporthoz kötődik a Sepsi kártya kedvezményrendszere is, amivel a helybeliek fél áron válthatnak jegyet, illetve bérletet az önkormányzati sportlétesítményekbe. Erre is évi egymillió lejt adtak ki a város költségvetéséből, és még nem tudják, hogy ezután megtehetik-e – mondta még Antal Árpád, aki szerint a helyi roncsautóprogramra biztosan nem lesz pénz az idén, a nagycsaládos kártyával nyújtott kedvezményeket azonban megtartják.