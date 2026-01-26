Davosban a Világgazdasági Fórumon, ahol a világ krémje, magukat isteneknek és félisteneknek tekintő politikusok és a gazdasági, pénzügyi vezetők gyűltek össze, az ünnepi vacsorán (reméljük, nem ez a mostani volt az utolsó vacsora) a résztvevők be sem várták, amíg a desszertet szervírozzák, hanem otthagyták a megterített asztalokat. Így nem tudták megenni a végére hagyott finomságokat, és nem tudni, hogy – úgy, mint a Sion-hegyen Krisztus urunk – felszolgálták-e a bort. Az ünnepi vacsorára különben több százan voltak meginvitálva.

A találkozón tüzes megszólalások is voltak -- például Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédében bírálta Európát, mert az nem volt képes megoldani a befagyasztott orosz vagyon kiolvasztását, elkobozását és Ukrajnának adását –, de végül csak egy elárusító bódé gyulladt ki, amiért kiürítették a fórum konferenciatermét. A találkozó különben rendben lezajlott és a résztvevők nem ették meg egymást, amit pedig az előzmények miatt sejteni lehetett, mert Donald Trump amerikai elnök szokás szerint nagy étvággyal érkezett oda és Grönland felfalását is tervezte. Aztán elrontották étvágyát, mert az európai vezetők nagy részének „vehemens és emocionális” ellenállásába ütközött.

A skandallum akkor tört ki, mikor az amerikai kereskedelmi miniszter, Howard Lutnick kritizálni kezdte Európát, és olyasmiket is mondott, hogy a megújuló energiák helyett a szénre kell helyezni a hangsúlyt (könnyű nekik, mert van kőolajuk is elég), ami „széles ellenszenvet váltott ki”, miközben az Európai Központi Bank elnöknője, Christine Lagarde elhagyta a termet (a kantint?), ahol a díszvacsorát szervírozták.

A davosi találkozót a „párbeszéd eszméje” jelszóval szervezték, aztán mindenki mondta a magáét. Ez olyankor történik, mikor a társaság jól berúg, mindenki beszél és senki nem figyel a másikra.

Lutnick Financial Timesban megjelent vezércikke szerint nem azért mentek Davosba, hogy megőrizzék a status quót (jelenlegi helyzetet), hanem hogy felemelt fővel menjenek szembe azzal. Továbbá – mondta: „azért vagyunk itt, hogy tisztázzunk egy dolgot: Trump elnökkel a kapitalizmusnak a városban új seriffje van”. Sajnos Davosba érkezésekor nem fogadták virágesővel Trumpot – pedig biztosan voltak, akik cserepes virágesővel fogadták volna.

Az is lehet, hogy a díszvacsorán voltak olyan európaiak, akik attól féltek, nehogy olyan tortát szolgáljanak fel nekik, mint amilyent az AUR elnöke, George Simion kapott, aki Washingtonban egy Grönlandot ábrázoló tortát szeletelt fel, amelyet az amerikai zászló színei díszítettek. Különben ettől megihletődve idehaza a hírhedt Corneliu Vad(im) Tudor lánya, Lidia egy olyan képet osztott meg, amelyen egy magyar jelképekkel díszített tortát szeletel, bizonyítva, hogy lánya nem esik messze apja fájától. A háttérben a síró Orbán Viktort ábrázoló kép látható.

A most történtek után felmerül a kérdés: vajon jövőre szerveznek-e egy újabb csúcstalálkozót Davosban, ha ott már jól sem lehet lakni egy díszvacsorán? Valamit sejthetett Nicușor Dan, mert nem ment oda, és bebizonyosodott, hogy jól tette, mert neki mondandója nem lévén, lehet, hogy odateszik a világtortát felszeletelni, és akkor kinek melyik részét adta volna? Az igaz, hogy itthon is rosszul járt, mikor elment az egyesülést ünnepelni Moldvába, mert kifütyülték, amit Davosban nem tettek volna meg.

Davosban a résztvevők megnyugtattak, hogy a világrend változik, de nem omlik össze. Csak azt nem lehet tudni, hogy a változásokkal egyetért-e a többi nagy- vagy kishatalom az Egyesült Államokon kívül? Trump azt állította, hogy most a világ „gazdagabb, biztonságosabb és békésebb”, de ez innen tőlünk felől mintha nem úgy látszana, és valószínű, hogy szemorvoshoz kell menjünk, mert a hiba a mi szemünkben van.

Amerika lehet, hogy egyre gazdagabb, biztonságban van, s Trump a béke érdekében létrehozta a Béketanácsot is, amibe meghívott vagy 60 országot, de egyelőre 19 a jelentkezők száma. Romániát is meghívta, de Nicușor Dan erre sem adott semmilyen választ, mert a részvétel megtárgyalását éppen, szokás szerint, elemzik.

Trump azt is nyilatkozta, hogy Grönlandot szeretné, és meg is kapja, de nem fog erőszakhoz folyamodni megszerzésében, és csak finoman, homályosan fenyegetőzött. Az európai vezetők meg morgolódva hümmögtettek.

Fotó: Facebook / The White House