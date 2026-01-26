Több vagyoni, pénzügyi és ügyviteli kérdésben is döntött múlt csütörtöki soros ülésén Kovászna Megye Tanácsa. A testület tagjai rábólintottak, hogy az önkormányzat az előző évi költségvetési többlet egy részét felhasználja az év eleji beruházási és működési költségek fedezésére, egyes szociális szolgáltatások finanszírozására, ugyanakkor ingatlanok és ingóságok kezelésének az átruházásáról is határoztak.

Tamás Sándor, a testület elnöke a költségvetési többlet felhasználása kapcsán elmondta: minden jel arra utal, hogy az állami költségvetés márciusra várható, az önkormányzatok pedig csak ezt követően tudják elfogadni a sajátjukat. De addig is biztosítani kell a folyamatban lévő fejlesztések pénzügyi hátterét és fedezni az intézmények működési kiadásait. Ezért döntöttek úgy, hogy az előző év büdzsétöbbletéből irányítanak át forrásokat.

Szintén a pénzügyi döntések sorába tartozik, hogy a 2022-ben leszerződött 33,6 millió lejes, az európai uniós pályázatok társfinanszírozására felvett hitel összegéből 5,8 millió lejt az oltszemi Mikó-kastély munkálataira irányítanak át.

Az említetteken kívül a testület tagjai jóváhagyták a gyermekek, a fogyatékkal élő felnőtt személyek és az idős személyek ellátására vonatkozó szolgáltatásoknak az önkormányzatokra eső részfinanszírozási arányát is.

Több határozat vonatkozott ingatlanok és ingóságok átruházására a megyei önkormányzattól közintézmények kezelésébe. A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak a tüdőkórház épületét, valamint orvosi eszközöket, felszereléseket, illetve a működéshez szükséges további berendezési tárgyakat adtak át. (A tüdőkórházban még nem indult be a tevékenység, mivel egyes engedélyeztetési folyamatok még nem zárultak le.) Emellett az árapataki, a nagybaconi, a nagyborosnyói, a bardoci, a csernátoni, az esztelneki, a gelencei, a gidófalvi, a hidvégi, a kézdiszentléleki, a málnási, az uzoni, a sepsibodoki, a sepsikőröspataki, a vargyasi általános iskolák, valamint a sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola és a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ használatába adtak át pszichopedagógiai laboratóriumhoz szükséges berendezéseket, felszereléseket. A most átadott eszközöket is az Országos Helyreállítási Alapból a vidék iskolái felszereltségének javítására elnyert 35 millió lejes támogatásból szerezték be.

Az ülésen jóváhagyták a civil szervezeteknek és egyházaknak pályázati alapon biztosított támogatásról szóló beszámolót is. Eszerint az önkormányzat tavaly 472 pályázatot támogatott a 3,45 millió lejes keretből. Az egyházi tevékenységek támogatása nemcsak működési költségeket fedezett, hanem épületfelújításra és területrendezésre is kiterjedt. Ilyen célú pénzügyi támogatást a kézdiszentkereszti római katolikus templom, a sepsikőröpataki római katolikus templom, a kovásznai református templom, a sepsiszentgyörgyi ortodox katedrális, valamint az Esztelneki Ferences Rend esetében hagytak jóvá.