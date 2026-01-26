Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kézdivásárhelyen is tüntetnek az adótörvény ellen

2026. január 26., hétfő, Közélet

Sepsiszentgyörgy után Kézdivásárhely is az adótörvények elleni tiltakozás terepévé válhat: a szervezők ma délutánra hirdettek demonstrációt.

  • Balázs Attila a tüntetés kezdeményezője. Fotó: Bartos Lóránt
    Balázs Attila a tüntetés kezdeményezője. Fotó: Bartos Lóránt

Sepsiszentgyörgy mintájára Kézdivásárhelyen is tüntetést terveznek az adótörvény ellen – jelentette be Balázs Attila helyi szervező, az Erdélyi Magyar Szövetség önkormányzati képviselője. 

A szervezők szerint a megmozdulás nem a polgármester vagy a helyi tanács politikája ellen irányul, hanem a román adó- és költségvetési intézkedések, illetve az adóterhek növekedése miatti társadalmi elégedetlenség kifejező eszköze. Bokor Tibor polgármester a legutóbbi tanács­ülésen erre így reagált: ha valóban az országos adótörvények ellen akarnak tiltakozni, célszerűbb lenne a prefektúra épülete előtt demonstrálni, ahol közvetlenebbül lehetne kifejezni a kormány intézkedései elleni nemtetszést.

Balázs Attila közösségi oldalán megerősítette, hogy benyújtották a tüntetésre vonatkozó hivatalos kérelmet, az eseményt január 26-án, hétfőn 17 órától tartanák a Gábor Áron téren. A bejegyzés szerint a meghirdetett tüntetés célja az adó- és költségvetési politika elleni tiltakozás, amelyet nem csupán helyi ügyként, hanem országos társadalmi problémaként kezelnek a szervezők.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-26 08:00 Cikk megjelenítése: 365 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1223
szavazógép
2026-01-26: Közélet - Nagy D. István:

Közel ötszáz közösségi kezdeményezést támogattak (Megyei önkormányzat)

Több vagyoni, pénzügyi és ügyviteli kérdésben is döntött múlt csütörtöki soros ülésén Kovászna Megye Tanácsa. A testület tagjai rábólintottak, hogy az önkormányzat az előző évi költségvetési többlet egy részét felhasználja az év eleji beruházási és működési költségek fedezésére, egyes szociális szolgáltatások finanszírozására, ugyanakkor ingatlanok és ingóságok kezelésének az átruházásáról is határoztak.
2026-01-26: Közélet - :

Elismerés a Háromszéknek

Pro Cultura et Arte díszoklevélben részesítette a Háromszék internetes kiadását, a 3szek.ro portált a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ – értesítette szerkesztőségünket a magyar kultúra napján az intézmény vezetője, Kolcsár Béla.
rel="noreferrer"