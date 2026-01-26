Kézdivásárhelyen is tüntetnek az adótörvény ellen

Sepsiszentgyörgy után Kézdivásárhely is az adótörvények elleni tiltakozás terepévé válhat: a szervezők ma délutánra hirdettek demonstrációt.
Sepsiszentgyörgy mintájára Kézdivásárhelyen is tüntetést terveznek az adótörvény ellen – jelentette be Balázs Attila helyi szervező, az Erdélyi Magyar Szövetség önkormányzati képviselője.
A szervezők szerint a megmozdulás nem a polgármester vagy a helyi tanács politikája ellen irányul, hanem a román adó- és költségvetési intézkedések, illetve az adóterhek növekedése miatti társadalmi elégedetlenség kifejező eszköze. Bokor Tibor polgármester a legutóbbi tanácsülésen erre így reagált: ha valóban az országos adótörvények ellen akarnak tiltakozni, célszerűbb lenne a prefektúra épülete előtt demonstrálni, ahol közvetlenebbül lehetne kifejezni a kormány intézkedései elleni nemtetszést.
Balázs Attila közösségi oldalán megerősítette, hogy benyújtották a tüntetésre vonatkozó hivatalos kérelmet, az eseményt január 26-án, hétfőn 17 órától tartanák a Gábor Áron téren. A bejegyzés szerint a meghirdetett tüntetés célja az adó- és költségvetési politika elleni tiltakozás, amelyet nem csupán helyi ügyként, hanem országos társadalmi problémaként kezelnek a szervezők.
