Elismerés a Háromszéknek

2026. január 26., hétfő, Közélet

Pro Cultura et Arte díszoklevélben részesítette a Háromszék internetes kiadását, a 3szek.ro portált a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ – értesítette szerkesztőségünket a magyar kultúra napján az intézmény vezetője, Kolcsár Béla.

  • A sepsiszentgyörgyi drámatagozatos diákok performansszal köszöntötték a Háromszék tízezredik lapszámát 2024 júniusában. Fotó: Albert Levente
    A sepsiszentgyörgyi drámatagozatos diákok performansszal köszöntötték a Háromszék tízezredik lapszámát 2024 júniusában. Fotó: Albert Levente

A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ 2019-ben alapította a Pro Cultura et Arte díjat azzal a szándékkal, hogy „elismerje azoknak az újságíróknak a munkáját, akik az írott sajtóban és az audiovizuális médiában megjelent anyagaikban kiemelten foglalkoznak az erdélyi és partiumi magyar kultúra és művészet tényszerű bemutatásával, népszerűsítésével, s mindezt anyanyelvünk legkifinomultabb formájában fejezik ki”. 

Alapításakor lapunk munkatársa, Szekeres Attila kapta a díjat. 2024-től az írott sajtó és az elektronikus média külön kategóriában szerepel. Előbbit ezúttal Farkas Endre, a maszol.ro munkatársa, utóbbit Nagy Enikő és Sánta Ádám alkotópáros, az RTV magyar adásának munkatársai kapták, különdíjban részesült Gergely Zsuzsa, a Kolozsvári Rádió szerkesztője. Ezen kívül több díszoklevelet ítéltek oda, többek között a Háromszéknek is. (sz.)

Hozzászólások
Az ön értékelése:
