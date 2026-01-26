Elismerés a Háromszéknek

Pro Cultura et Arte díszoklevélben részesítette a Háromszék internetes kiadását, a 3szek.ro portált a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ – értesítette szerkesztőségünket a magyar kultúra napján az intézmény vezetője, Kolcsár Béla.

A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ 2019-ben alapította a Pro Cultura et Arte díjat azzal a szándékkal, hogy „elismerje azoknak az újságíróknak a munkáját, akik az írott sajtóban és az audiovizuális médiában megjelent anyagaikban kiemelten foglalkoznak az erdélyi és partiumi magyar kultúra és művészet tényszerű bemutatásával, népszerűsítésével, s mindezt anyanyelvünk legkifinomultabb formájában fejezik ki”.

Alapításakor lapunk munkatársa, Szekeres Attila kapta a díjat. 2024-től az írott sajtó és az elektronikus média külön kategóriában szerepel. Előbbit ezúttal Farkas Endre, a maszol.ro munkatársa, utóbbit Nagy Enikő és Sánta Ádám alkotópáros, az RTV magyar adásának munkatársai kapták, különdíjban részesült Gergely Zsuzsa, a Kolozsvári Rádió szerkesztője. Ezen kívül több díszoklevelet ítéltek oda, többek között a Háromszéknek is. (sz.)