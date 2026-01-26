Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Bosszút akart állni, rácsok mögé került

2026. január 26., hétfő, Közélet

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 34 éves bodzavidéki férfit, aki hamis feljelentést tett egy másik, 32 éves férfi ellen.

  • Fotó: pexels.com
    Fotó: pexels.com

A rendőrség közlése szerint a feljelentő ellen büntetővizsgálat zajlik a nagypataki közbirtokosság rovására elkövetett falopási ügyben. A 32 éves férfi segített a nyomozóhatóságoknak, a 34 éves gyanúsított pedig bosszúból bizalommal való visszaélés miatt feljelentette őt a rendőrségen. A rendőrök hamar kiderítették, hogy mi áll a feljelentés hátterében, a 34 éves férfit múlt szerdán őrizetbe vették, majd harmincnapos előzetes letartóztatást rendeltek el. A lopás ügyében folyamatban lévő büntetőeljárást kiterjesztették az igazságszolgáltatásnak nyújtott segítség miatti bosszú bűncselekményére is. (ndi)

