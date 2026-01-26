Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Élettársát bántalmazta

2026. január 26., hétfő, Közélet

Családon belüli erőszak gyanújával büntetőeljárást indított a kézdivásárhelyi ügyészség egy 32 éves zágoni férfi ellen, akit előzetes letartóztatásba helyeztek, mivel súlyosan bántalmazta élettársát.

  • Fotó: pexels.com
    Fotó: pexels.com

A vádhatóság közlése szerint a férfi múlt csütörtök hajnalban ittasan, féltékenységből eredő vita nyomán durván megverte az élettársát. Az áldozatnak sikerült kimenekülnie a házból és a szomszédoknál keresett menedéket, akikkel közösen értesítették a rendőrséget. Az elkövető olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy egy hónapnyi orvosi ellátásra van szüksége a felépüléshez. A bántalmazót a Kovászna városi rendőrség őrizetbe vette, majd a kézdivásárhelyi bíróság jóváhagyta az előzetes letartóztatását. (ndi)

Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-26 08:00
2026-01-26: Közélet - :

