Élettársát bántalmazta

Családon belüli erőszak gyanújával büntetőeljárást indított a kézdivásárhelyi ügyészség egy 32 éves zágoni férfi ellen, akit előzetes letartóztatásba helyeztek, mivel súlyosan bántalmazta élettársát.
A vádhatóság közlése szerint a férfi múlt csütörtök hajnalban ittasan, féltékenységből eredő vita nyomán durván megverte az élettársát. Az áldozatnak sikerült kimenekülnie a házból és a szomszédoknál keresett menedéket, akikkel közösen értesítették a rendőrséget. Az elkövető olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy egy hónapnyi orvosi ellátásra van szüksége a felépüléshez. A bántalmazót a Kovászna városi rendőrség őrizetbe vette, majd a kézdivásárhelyi bíróság jóváhagyta az előzetes letartóztatását. (ndi)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.