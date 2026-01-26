Élettársát bántalmazta

A vádhatóság közlése szerint a férfi múlt csütörtök hajnalban ittasan, féltékenységből eredő vita nyomán durván megverte az élettársát. Az áldozatnak sikerült kimenekülnie a házból és a szomszédoknál keresett menedéket, akikkel közösen értesítették a rendőrséget. Az elkövető olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy egy hónapnyi orvosi ellátásra van szüksége a felépüléshez. A bántalmazót a Kovászna városi rendőrség őrizetbe vette, majd a kézdivásárhelyi bíróság jóváhagyta az előzetes letartóztatását. (ndi)

Családon belüli erőszak gyanújával büntetőeljárást indított a kézdivásárhelyi ügyészség egy 32 éves zágoni férfi ellen, akit előzetes letartóztatásba helyeztek, mivel súlyosan bántalmazta élettársát.

