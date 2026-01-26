Képzőművész vagy anatómus? Tudományos kutató vagy anatómiatanár? A válasz: ennél több. A százhuszonhat évvel ezelőtt, 1900. január 14-én a Kolozs megyei Katonán született Barcsay Jenő, az emberi test anatómiájának a képzőművészetben máig visszaköszönő legnevesebb huszadik századi magyar művészeti leírója, ábrázolója munkáiból nyílt kiállítás szerda este Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Művelődési Központban.
Barcsay Jenő (1900–1988) Kossuth-díjas grafikus, festőművész, a tudomány és a művészet határterületén alkotott nagyot, 1953-ban megjelent, Művészeti anatómia című könyvével az egész világot meghódította és megalapozta a képzőművészeti oktatás anatómiai vonatkozását – hangsúlyozta megnyitó gondolatként Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője, a tárlat házigazdája.
Minden műteremben ott van egy Barcsay-kötet, mintha e nélkül nem is lehetne emberi alakot ábrázolni. Ezt nem éppen így mondta Péter Alpár képzőművész, de a Barcsay-féle Művészeti anatómia létrejöttét ismertetve és jelentőségét hangsúlyozva mindvégig erre utalt. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara Képzőművészeti Intézetének sepsiszentgyörgyi anatómiatanára elmagyarázta, hogy a művészeti anatómia olyan megközelítése az emberi testnek, amely az ember vizuális ábrázolása szempontjából kutatja a témát. Ebben a tekintetben a csont- és izomrendszer, ezek mozgása játszik szerepet, ellenben a belső szervek működése, a keringési rendszer tanulmányozása nem témája a művészeti anatómiának.
Péter Alpár felvázolta a művészeti anatómia történetét az ókori görög–római ábrázolásoktól napjainkig, megemlítve, hogy a reneszánsz festészetben, Michelangelo és Leonardo da Vinci műveiben is visszaköszön ennek a tudományterületnek az alapos tanulmányozása, majd évszázadok múlva Barcsay összegyűjti az addigi tudást, az emberi test boncolása útján szerzett tapasztalatot és megírja a máig forrásként használt Művészeti anatómiát. Beszélt a magyar elődökről, Székely Bertalan tanulmányairól, de az anatómiai ábrázolások terén Barcsay a máig meghatározó a képzőművészek számára – mondotta.
A Barcsay-vándorkiállítást a helyi Liszt Intézet a Barcsay Alapítványnak köszönhetően hozta Sepsiszentgyörgyre. Kopacz Attila, a helyszínként szolgáló kulturális intézmény vezetője a tárlat megnyitóján ismertette a műalkotások reprodukciójára is vonatkozó jelenlegi technikai, nyomdai lehetőségeket, amelyeket a rangos kiállítótermek is elfogadnak. A budapesti Nemzeti Galériában őrzött eredeti Barcsay-rajzok alapján különleges technikával készített lenyomatok e hónap végéig tekinthetőek meg az Árkosi Kulturális Központban.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.