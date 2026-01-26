A magyar kultúra napja alkalmából Ignácz Rózsa emlékére prózafordító versenyt szerveztek a kovásznai Csoma Emlékközpontban. A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum, valamint az Ignácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesület közös rendezvénye fiatalokat és emlékezőket egyaránt megszólított, egyben tisztelgés volt az 1909. január 25-én Kovásznán született, 1979. szeptember 25-én Budapesten tragikusan elhunyt írónő emléke előtt.

Ferencz Éva, a népfőiskola elnöke hangsúlyozta: hisznek abban, hogy az évfordulók – legyen szó születésről vagy halálról – alkalmat adnak a számvetésre és az értékőrzésre. Ezúttal a születés ünnepét választották, ehhez kapcsolódva hívták versenyre a diákokat. Mint fogalmazott, különleges, tartalmas napot töltöttek együtt az emlékezés ösvényein.

A kétórás, megfeszített fordítói munka után a résztvevők ellátogattak az Ignácz Rózsa-emlékszobába. Balogh Zoltán esperes az emlékőrzés felelősségéről, szépségeiről és nehézségeiről szólt, míg Gödriné Molnár Márta, az emlékszoba alapítója személyes találkozásait idézte fel az írónővel, valamint az Ignácz Rózsa-emlékszoba létrehozásának első lépéseiről beszélt. A plakátkiállítás segítségével végigkövették Ignácz Rózsa életútját a kovásznai szülőháztól a színpadig, kézbe vették az emléktárgyakat, kipróbálták a felújított foteleket, a Continental írógépet és a tárcsás telefont, belelapoztak a polcokon sorakozó kiadványokba.

Az eredményhirdetés előtt virtuális találkozón beszélgettek a Chicagóban élő Rebecca Rose Makkai írónővel, Ignácz Rózsa unokájával, aki a korai időpont ellenére vállalta a Zoomon zajló kapcsolódást. Szó esett írásról, sorsokról, a többnyelvűség előnyeiről és kihívásairól, valamint Ignácz Rózsa azon személyes tárgyairól is, amelyeket Rebecca ma is az íróasz­talán őriz.

A zsűri – Dragomér Imola, Gábor Orsolya és Nagy Csilla angoltanárok – gratulált és elismerésben részesítette a tíz versenyző diákot. Külön elismerésben részesült Becsek-Nagy Attila, aki az első helyen végzett, Rémán Adorján Ákos, a második helyezett, valamint Ferencz Boglárka, aki harmadik lett. Minden résztvevő Ignácz Rózsa a Pro Print kiadásában megjelent köteteit vehette át, az első helyezettek pedig Rebecca Rose Makkai adományából származó pénzjutalomban is részesültek.

A szervezők köszönetet mondtak támogatóiknak, partnereiknek, önkénteseiknek és munkatársaiknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az emlékezés napja valóban közösségi ünneppé váljon. Mint hangsúlyozták: Ignácz Rózsa szellemisége ezen a napon újra megszületett a résztvevők lelkében, a hangulatot pedig fotók őrzik, amelyeket a nagyközönséggel is megosztanak az egyesület honlapján és Facebook-oldalán.