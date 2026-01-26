A Háromszéki Ágyúsok a bajnokság felsőházában sorozatban negyedszer győztek a Bukaresti Red Hawks ellen. A székelyföldi csapat szombaton küzdelmes mérkőzésen, hátrányból fordítva, a ráadásban 2–1-re diadalmaskodott a fővárosi együttes felett, így nagy lépést tett a négyes döntőbe jutás felé. A narancs-kék mezesek kedden 18.30-tól a Csíkszeredai Sportklub vendégeként játszanak a Vákár Lajos Műjégpályán.

A Berceni Arénában pörgős és hajtós játékot hozott az első harmad, amelyben többnyire a háromszéki alakulat érvényesítette akaratát, sorra alakította ki a helyzeteket, ugyanakkor kétszer emberelőnyben is támadhattak, azonban a befejezéseknél nem voltak elég élesek, illetve Mag Örs is remekül védett. A második felvonásban a házigazdák játszottak veszélyesebben, viszont a székelyföldi gárda szervezett védekezése kiváló kapusteljesítménnyel társult, ugyanis Béres Szilárd több bravúrt is bemutatott. Kertész Zoltán legénysége a 37. percig állta a sarat, ekkor Hildebrand Szabolcs lecsapott a korongra, majd Mircea Constantin elé passzolt, aki kapura tört és vezetést szerzett (1–0).

A küzdelmes és szoros zárószakaszban a Red Hawks az előnye megtartására törekedett, miközben a Háromszéki Ágyúsok mindent egy lapra feltéve rohamoztak az egyenlítés reményében. A vendégek erőfeszítése az 50. percben eredményezett gólt, Lukas Žukauskas átadása után Szergej Pajor továbbított a hálóba (1–1). Bár a hátralévő időben akadtak még lehetőségek, újabb találat már nem született, ezáltal következhetett a hosszabbítás. A ráadásban a narancs-kék mezesek gyorsan eldöntötték a találkozót, 37 másodperc elteltével Lukas Žukauskas előkészítéséből Szergej Pajor a tapasztalatát újfent kamatoztatva célzott pontosan (1–2), így zsinórban negyedszer múlták felül a fővárosi riválist.

Eredmény, román bajnokság, rájátszás: Bukaresti Red Hawks–Háromszéki Ágyúsok 1–2 (gólszerzők: Mircea Constantin 37., illetve Szergej Pajor 50., 61.).

A bajnokság középszakaszában még nyolc összecsapás vár a háromszéki jégkorongozókra. Kertész Zoltán legénysége már csak négyszer játszik hazai környezetben: január 30-án a Csíkszeredai Sportklub, február 20-án és 21-én a címvédő Gyergyói Hoki Klub, illetve február 27-én a Brassói Corona látogat a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályára. (miska)