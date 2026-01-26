A sepsiszentgyörgyi csapat szombaton többször szorosabbá tette az élvonalba jutásra hajtó Jászvásári CSM elleni idegenbeli mérkőzést, azonban a fordításra nem maradt esélye, így 30–27-re kikapott a Román Kupa első körében és búcsúzott a sorozattól. A zöld-fehér mezesek csütörtökön 16.30-tól a CS Județean Prahova otthonában lépnek pályára a másodosztályú bajnokság 11. fordulójában.

Remekül kezdett a háromszéki együttes, több mint negyedórán keresztül tartotta a lépést a négy korábbi játékosát – Denisa Pavel, Anamaria Grigore, Lavinia Florea és Iulia Bîță – foglalkoztató ellenfelével (9–8), amely ezt követően megrázta magát és fokozatosan ellépett. Miközben a szünetig hátralévő tíz percben a vendégek három gólt szereztek, addig a házigazdák nyolcszor voltak eredményesek, így megnyugtató előnnyel vonulhattak az öltözőbe (17–11). A második félidőt is a Sepsi-SIC indította jobban, rövid idő alatt felzárkózott három találatra, majd ismét megingott Carmen Cartaș alakulata, ezt kihasználva a tapasztalt moldvai gárda pedig növelte fölényét (22–16). A folytatásban is a jászvásári csapat akarata érvényesült, amely aztán az utolsó percekben némileg kiengedett. A zöld-fehér mezesek a hajrában igyekeztek visszakapaszkodni, ennek köszönhetően újfent csökkentették a különbséget és látótávolságon belül kerültek, viszont arra nem maradt esélyük, hogy fordítsanak (30–27), így búcsúztak a kupakiírástól.

Kézilabda, Román Kupa, első forduló: Jászvásári CSM–Sepsi-SIC 30–27 (17–11).

Jászvásár, Jászvásári Sportlíceum sportterme. Vezette: Florin Curtuia és Silviu Curtuia. Jászvásár: Mihailiuc – Predescu 5, Florea 9 (6), Olaru 3, Terciu 4, Prykop 5, Neacșu. Cserék: Caraman, Popa-Baban (kapusok), Grigore 1, Hrenaru 1, Pavel 2, Stana, Bîță, Stoian, Molkova. Vezetőedző: Daniel Bura. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 3 (1), Damian 3, Rău 2 (1), Ghinea 1, Banu 5, Bârlă. Cserék: Andrei (kapus), Lupișcă, Crețu 2, Cîrstian, Kolumbán 2, Solymosi 3, Soreanu 6 (3). Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kiállítások: 6, illetve 14 perc. Hétméteresek: 6/7, illetve 5/8.

További eredmények, Román Kupa, első forduló: CS Știința Bacău–Hargita KK 30–28, Temesvári Nyugati Egyetem–Zilahi HC 22–38, Nagydisznódi Măgura–CSM Târgu Jiu 23–31, CSU Neptun Constanța–CSM Unirea Slobozia 23–32, CSM Roman–SCM Universitatea Craiova 30–38, Fogarasi VSK–CSM Slatina 19–39, Resicabányai CSU–Galaci CSM 24–37, Kolozsvári CSU–CSU Știința Politehnica Bukarest 24–34, CS Star Mioveni–HC Dunărea Brăila 26–35, Marosvásárhelyi VSK–SCM Râmnicu Vâlcea 19–50.

A tizenegy továbbjutó mellé a következő körben csatlakozik a Virágok Ligájából az az öt együttes – Besztercei Gloria, Bukaresti CSM, Brassói Corona, Bukaresti Rapid és Nagybányai Minaur –, amely a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is szerepel.