A magyar férfi kézilabda-válogatott vasárnap 35–32-re kikapott a szlovén csapattól az Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában. A magyar együttes két győzelemmel és egy vereséggel, pont nélkül jutott a középdöntőbe, ahol pénteken döntetlent játszott Svájccal (29–29), kedden 21.30-tól a társrendező Svédországgal, szerdán 19 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkozik.
A szlovénok eredetileg tervezett keretéből sérülés miatt kilenc játékos hiányzik – Matic Suholežnik pedig eltiltás miatt nem léphetett pályára –, ennek ellenére mindhárom csoportmeccsüket megnyerték, majd a középdöntő nyitányán kikaptak a svédektől. Négy mérkőzés után a második leghatékonyabb támadójátékkal büszkélkedhettek a mezőnyben, míg a magyarok ebben a mutatóban az utolsó, 12. helyen álltak.
A magyar csapat már a találkozó elején létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott, ezáltal a 11. percben három góllal vezetett (8–5), bár a szlovén gárda többször is az üresen hagyott kapuba lőtt. Miután sokasodtak a hibák, csakhamar egyenlített az ellenfél, ám a folytatásban ismét rendezte védekezését a magyar együttes, amely Imre Bence és Rosta Miklós vezérletével remek sorozatot produkált.
A magyaroknak öttel kevesebb kapura lövésük volt az első félidőben, mint ellenfelüknek, viszont húsz kísérletükből csak hármat rontottak el. Két szlovén találattal zárult az első felvonás és hárommal kezdődött a második, vagyis fordított az ellenfél. A létszámfölényes támadójátéknak több volt a hátulütője, mint a haszna, ennek következtében a 44. percben először volt három gól a magyarok hátránya (23–20).
Chema Rodríguez szövetségi kapitány igyekezett megtalálni a megfelelő összeállítást és a leghatékonyabb taktikát, azonban az 56. percig felváltva estek a találatok. Miután nyitott védekezésre váltott a magyar alakulat, sikerült visszakapaszkodni mínusz egyre, ellenben a hajrában a szabad területeket jól kihasználva újabb gólokat lőtt az ellenfél.
