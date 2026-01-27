Egészségügyi kommunikációs képzés Kézdivásárhelyen

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Kanta Szakképző Központ, a Békéscsabai Szakképzési Centrum és a Békés Vármegyei Központi Kórház között nemrégiben megkötött együttműködési megállapodás gyakorlati megvalósítása. Ennek részeként 2026. január 21-én és 22-én egészségügyi kommunikációs továbbképzést szerveztek a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban, amelyen összesen 61 egészségügyi szakember vett részt hat székelyföldi kórházból.

A kétnapos képzésen a Székelyudvarhelyi Városi Kórház, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórház, a Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórház, valamint a Baróti Városi Kórház egészségügyi dolgozói vettek részt. A továbbképzést a békéscsabai Skill Labor tapasztalt oktatói tartották, hangsúlyt fektetve a gyakorlati alkalmazhatóságra.

A program célja az volt, hogy erősítse az egészségügyi szakemberek kommunikációs kompetenciáit a mindennapi betegellátás során. A tematika a kommunikáció alapelveitől a konfliktuskezelésen át a betegközpontú beszélgetéstechnikai eszközökig terjedt, amelyeket szituációs gyakorlatokkal, esettanulmányokkal és közös feldolgozással mélyítettek el.

Szakács István, a Kanta Szakképző Központ vezetője kiemelte: az együttműködési egyezmény aláírása óta folyamatos szakmai egyeztetések zajlanak a székelyföldi kórházak vezetősége és az intézmény között. Mint fogalmazott, örvendetes, hogy rövid idő alatt kézzelfogható eredmények születtek, és egy valóban hiánypótló képzés indulhatott el. Hangsúlyozta: az egészségügyi kommunikáció a modern betegellátás egyik kulcs­eleme, hiszen a szakmai tudás mellett az empá­tia, az érthető tájékoztatás és a konfliktuskezelés is szerves része a gyógyításnak.

Solti Árpád, a Békés Vármegyei Központi Kórház Skill Laborjának oktatója szerint a kétnapos, intenzív továbbképzés célja az volt, hogy erősítse az egészségügyi dolgozók kommunikációs készségeit a páciensekkel való kapcsolatban, de a multidiszciplináris csapatmunkában is. Hozzátette: a résztvevők aktív bevonásával zajló gyakorlatok segítették a tanultak azonnali beépítését a klinikai gya­korlatba.

A résztvevők visszajelzései alapján a tréning valóban gyakorlati, a mindennapi munkában azonnal alkalmazható eszközöket adott. Balássy Ildikó, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ápolási igazgatója úgy fogalmazott: a képzés megerősítette őket abban, hogy a szakmai tudás mellett a megfelelő kommunikáció és az empatikus hozzáállás is gyógyító erejű. Céljuk, hogy az elsajátított módszereket intézményük mindennapi gyakorlatába is beépítsék.

A Kanta Szakképző Központ, a Békéscsabai Szakképzési Centrum és a Békés Vármegyei Központi Kórház együttműködésének hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon a hazai egészségügyi szakemberek szakmai fejlődéséhez, erősítse az oktatási hálózatot, valamint új, közös szakképzési programok induljanak Székelyföldön és a tágabb régióban.