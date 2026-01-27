Öt sepsiszentgyörgyi tizenegyedikes diákkal ezen a héten indul a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács mentorprogramja, amelynek célja az alulteljesítő tehetségek fejlesztése, támogatása személyiségük kibontakoztatásában. A diákok kiválasztását egy összetett mérési folyamat előzte meg, amely a fiatalok motivációs és tehetségprofiljának meghatározásához járult hozzá, amelyek ismeretében a tanulók biztonságosabban hoznak majd személyiségükre szabott és tehetségükhöz igazodó helyes döntéseket.

A múlt esztendő utolsó két hónapjában végzett mérésen egy-egy tizenegyedik osztály diákjai vettek részt a sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumból, a Plugor Sándor Művészeti Líceumból és a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskolából. A szakmai koordinációt a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete biztosította, a méréseket az Eurocenter Amőba Oktatási Központ informatikai laboratóriumában végezték.

Lapunk érdeklődésére Bereczki Kinga, a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (SZTT) elnöke elmondta, a mérésekből egyértelműen kiderült, kinek mi az erőssége, milyen tehetségterületeken tud a legjobban teljesíteni és mi motiválja az előrehaladásban. Fontos, hogy a szülők és a pedagógusok odafigyeljenek arra, ami a gyermekben erősség és támogassák azon a téren, értsék meg ennek a felelősségét – hangsúlyozta. Az oktatás standardizált, mindenkitől egyformán vár el dolgokat, pedig a diákok nagyon különbözőek és ezzel a méréssel, amely nem kötődik az iskolai tananyaghoz, felhívják a figyelmet a sajátosságokra – szögezte le Bereczki Kinga. A mérésen elsősorban azokat a diákokat kívánták beazonosítani, akiknél magas a szellemi potenciál, de az iskolában ehhez képest alulteljesítenek, s mint kiderült, ennek minden esetben megvan a sajátos oka, legtöbbször a gyermekek élethelyzetéből adódik, hogy nem tudnak saját képességeik szerint teljesíteni. Úgy gondolják, a szakmai alapokon nyugvó mérés minden pályaválasztás előtti fiatalnak javára válna, tervezik, hogy kiszélesítik a kört és minden helyi iskolának felajánlják a lehetőséget.

A mentorprogram tulajdonképpen a folytatása az említett mérésnek, amelyet a SZTT kísérleti jelleggel indít alulteljesítő tehetségek fejlesztésére. A kiválasztott öt diákkal ettől a héttől május végéig szakképzett mentorok tartanak kéthetente egyéni foglalkozásokat a fiatalok tehetségpotenciáljának kibontakoztatása érdekében.