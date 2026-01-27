Fejlesztések Angyaloson

Kormányzati forrásokból, saját költségvetésből, illetve együttműködések révén eszközöl fejlesztéseket, beruházásokat Angyaloson a gidófalvi önkormányzat. A részletekről Porzsolt Levente községvezető beszélt lapunknak.
Jó ütemben halad az új kultúrotthon építése, a korábbi, rossz állapotban lévő, 2021-ben lebontott ingatlan helyére emelt épület már áll, 40 százalékban elkészült – vázolta a polgármester. Hozzáfűzte, amennyiben az időjárás lehetővé teszi, nemsokára a cserepezéssel, majd a belső munkálatokkal folytatja a munkát a kivitelező. Reményei szerint idén fel is avathatják a kultúrotthont, melyre évek óta igényt tartanak az angyalosiak. Ezt a beruházást a helyi költségvetésből finanszírozzák.
Hármas együttműködés teremt lehetőséget arra, hogy a településhez közeli fenyvesben egy tanösvényt építsenek ki idén. A megvalósításért az önkormányzat a megyei hegyimentő-szolgálattal és a Sepsi Metropoliszövezettel fogott össze, az ötletet a háromszéki RMDSZ is támogatta – mutatott rá a községvezető. Az 1,2 km hosszúságúra tervezett tanösvényt egy feketefenyőkből álló erdőben alakítják ki, az érintett területről kitakarítják az elhalt fákat, a kivágott egyedek helyére pedig őshonos fafajokat telepítenek. A tanösvény célja, hogy ezeket a fajokat ismertesse az érdeklődőkkel – magyarázta Porzsolt Levente. A kivitelezésre vonatkozó szerződést már aláírták, megtervezték az ismertetőtáblákat, azok nyomtatása következik, s ha minden a helyére került, tavasszal már használható is lesz a természeti értékeinket népszerűsítő útvonal. Hasonló jellegű beruházásra készülnek a gidófalvi Remete-tetőn is, ahol egy faszerkezetű kilátó építését tervezi az önkormányzat.
Az év végén a helyi tanács elfogadta az angyalosi szennyvízhálózat kiépítését célzó részletes tervet, így heteken belül meghirdethetik a versenytárgyalást a kivitelezésre. Ez a beruházás az Anghel Saligny-programhoz kapcsolódó négy gidófalvi beruházás egyike, Porzsolt Levente szerint ez a legelőrehaladottabb állapotban lévő.
