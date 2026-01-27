A Sapientia egyetemen háromszéki gazdák szépszámú részvételével anyaországi szakemberek tanulságos előadásait hallgathattuk meg január 20-án az általános felmelegedés közepette is bőven termő fajtákról. A MATE Agrárcsoport és a Gabonakutató Nonprofit Kft. közös szakmai bemutatósorozatába illeszkedő találkozót a falugazdász hálózat és az Agrosic szervezte, az előadókat és résztvevőket Könczei Csaba parlamenti képviselő köszöntötte.

Előadók és témáik: Jáki Viktor, az Elvira Kert kertészeti ágazatának vezetője: Gyümölcsök határok nélkül – magyar értékek és világfajták a jövő kertjeiben; Csicselyné Györgyi Emese, a Gabonakutató Nonprofit Kft. marketingvezetője: Rezisztencia, amely megtérül – Keszthely burgonyái a gyakorlatban; Zsarkó Zoltán, a Gabonakutató Nonprofit Kft. operatív igazgatója: Aszály idején is terem a föld – agrotechnika, vízmegtartás és fajtaválasztás.

Magyar értékek és világfajták

Az Elvira Kert 35 hektáros területe Érd és Martonvásár között található, ahol már az 1890-es években mezőgazdasági és kertészeti-gyümölcstermesztési tevékenységek folytak. 1950-ben Érden megalakult a Kertészeti Kutatóintézet, ahol nagy szakmai hozzáértéssel, nemesítéssel sok államilag elismert magyar gyümölcsfajtát – cseresznye, meggy, dió – nemesítettek. Az egyik ilyen az Érdi bőtermő meggyfajta, mely világhírű lett íze és sokoldalú felhasználhatósága miatt.

A gyümölcstermő növények nemesítése mellett elkezdődött a szaporítóanyagok, oltványok előállítása is az Elvira Kertben, mely a környéket és az egész országot ellátta vírusmentes szaporítóanyaggal. Ezekre a kertészeti szakmai tradíciókra, kutatásra, nemesítésre alapozva biztosít az Elvira Kert a kiskertes gyümölcstermesztéshez, valamint a nagy gyümölcsültetvények telepítéséhez ellenőrzött, vírusmentes, certifikált – központi törzsültetvényről előállított – szaporítóanyagot. Ez alma-, körte-, birsalma-, naspolya-, cseresznye-, meggy-, szilva-, kajszibarack-, őszibarack-, nektarin-, mandula-, dió-, málna-, szeder-, piros- és feketeribizli-, berkenye-, eper- és fügefajtákat foglal magában.

Az előadó elmondta, büszkék arra, hogy az Elvira Kert nemcsak egy név, hanem megbízható szakmai háttérrel és kutatási alapokkal rendelkező márka is – egy olyan tudásközpont, amely elkötelezett a magyar gyümölcstermesztés fejlődése iránt. A termékeik elsősorban magyar nemesítésű, kiváló ízű, beltartalmú, környezeti adottságokhoz jól alkalmazkodott gyümölcsfajták, amelyek kiegészülnek a hazai környezetben kipróbált és bevált világi fajtákkal is. Jelenleg több mint száz fajta gyümölcsfaoltvány és több mint 30 fajta bogyós gyümölcsű bokros növény áll rendelkezésre szabadgyökerű, gyökércsomagolt és konténeres kiszerelésben. Ez a kínálat a múlt értékeit és a jövő lehetőségeit rejti magában – fogalmazott az előadó.



Rezisztencia, mely megtérül

Csicselyné Györgyi Emese agrármérnök a keszthelyi Burgonyakutatási Központ vetőgumóinak, fajtáinak ellenállóképességéről, termésbiztonságáról és a burgonyatermés minőségéről tartott előadást. Az 1960-ban alapított intézmény Magyarország egyetlen, burgonyakutatásra és -nemesítésre szakosodott központja, az anyaországi burgonyatermesztést támogató tudományos műhely és az ágazat meghatározó kutatási háttérintézménye.

Fő feladatuk biotikus és abiotikus stresszekkel szemben rezisztens fajták kinemesítése. Olyanoké, amelyek a legfontosabb kórokozókkal, kártevőkkel és az extrém időjárási körülményekkel szemben is ellenállóak, széles körű alkalmazkodóképességüknek köszönhetően változatos termőhelyi adottságok között is gazdaságosan termeszthetők, egyszerre magas termőképességűek és kiváló minőségűek.

A kutatóállomás több mint 200 hektáron végzi a nemesítési munkát, burgonyafajtáik öntözetlen körülmények közt is hozzák a 40–45 tonnás átlagtermést. A vad fajok génjeire épülő nemesítési program eredményeként a Burgonyakutatási Központnak 11 minősített fajtája szerepel a nemzeti és EU-s fajtalistán (Arany Chipke, Balatoni sárga, Balatoni rózsa, Basa, Botond, Démon, Hópehely, Lorett, Katica, White Lady, Somogyi kifli). A fajták a Somogyi kifli kivételével rendkívül ellenállóak a legnagyobb gazdasági kárt okozó burgonya Y-vírussal szemben. A 11 fajtából 8 fonálféreg és burgonyarák-, kettő pedig burgonyavész-rezisztens is, így kifejezetten alkalmasak organikus ter­mesztésre. Ötfajta (Botond, Balatoni rózsa, Katica, Démon, Somogyi kifli) Prémium Hungarikum védjegyhasználati joggal rendelkezik.

Fajtáikat Magyarországon kívül Horvátországban, Szerbiában, Romániában, Dániában, Németországban, Pakisztánban és Üzbegisztánban is termesztik, azok bevezetését fajtaképviseleti rendszerrel, valamint szaktanácsadással támogatják.

A fajták kimondottan alkalmasak az ökológiai vagy biotermesztésre, az integrált növényvédelemre. Termesztésükkel mind a környezeti, mind az élelmiszer-biztonság növelhető. Kiváló étkezési minőségük és magas termőképességük miatt egyre nő az érdeklődés irántuk. Fajtasoruk mind a külső megjelenés (héj és hússzín), mind a felhasználási (saláta, főzni, sütni, chipsgyártásra való), mind az éréscsoportok tekintetében teljes. Az előadónő külön kiemelte a Balatoni rózsa fajtát, melynek íze szerinte egyedülálló a világon, és termesztését már egy háromszéki gazda is kipróbálta.



Aszály idején is teremjen

Zsarkó Zoltán elmondta, hogy a szegedi gabonakutató állomás több mint százéves, 2000 hektárt meghaladó területen folytat nemesítést és arra törekszik, hogy vetőmagjaival a gazdák termelését sikeressé tegyék, ugyanis a szélsőséges időjárás egyre inkább igényli az aszály- és hőstressztűrő növényeket. Őszi kalászos fajtaválasztékuk alkalmazkodó képessége lehetővé teszi, hogy akár Erdélyben is sikerrel lehessen minőségi élelmiszert és takarmányt termelni.

A kalászos fajok mindegyike elérhető mind őszi, mind tavaszi fajtaválasztékkal. Az előadó külön kiemelte a GK Pilis minőségi búzafajtájukat, amely az országos kísérletekben első helyezett lett nyersfehérje-tartalom tekintetében és a GK Hortobágy fajtájukat, mely dobogós, harmadik helyezett terméshozamával országos szinten. Tritikáléfajtáik az eddigi tapasztalatok szerint kitűnően szerepeltek az állattenyésztőknél is szemes- és szilázstakarmányként. Őszi árpából a kétsorosok mellett az új hatsoros fajtáik a legjobb terméshozamokat nyújtják kiváló fehérjetartalommal. Durumbúzáik sikeréről mind a termelők, mind a malmok visszajelzései tanúskodnak, tönkölybúzájuk, a GK Fehér pedig egyre nagyobb teret hódít a biotermesztésben is. Zabkínálatuk továbbra is egy őszi és két tavaszi fajta. Kukoricából tíz hibridet kínálnak, szójából jelenleg három fajtájuk van, cirokfélékből a választék továbbra is gazdag. A gabonakutató állomáson a felsorolt fajokon és fajtákon kívül foglalkoznak a cirok, szudáni fű, köles, olajlen, angolperje, fénymag, bükköny, takarmányborsó és mohar kutatásával és nemesítésével is.