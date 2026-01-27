Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Időleges győzelem Strasbourgban

2026. január 27., kedd, Gazdakör

A Copa–Cogeca szervezésében megtartott megmozduláson január 20-án, kedden mintegy hatezer gazda vett részt, és közel 1500 traktor vonult fel az Európai Parlament épületének környékén. Az interneten megosztott fotókon háromszéki gazdákat is felismertünk, ott volt Jákó Tibor, a szavasmarhatenyésztők megyei szövetségének elnöke, Farkas Sándor, a vargyasi egyesület elnöke és Csutka Attila, a Robi sajműhely tulajdonosa is. 

  • Fotó: Facebook / Jákó Tibor
    Fotó: Facebook / Jákó Tibor

Az európai gazdák tiltakozása szerdán is folytatódott, és kisebb győzelmet hozott: az Európai Parlament megszavazta azt a javaslatot, amelyben felkérik az Európai Unió Bíróságát, vizsgálja meg, hogy a partnerségi és az ideiglenes kereskedelmi megállapodás, melyeket Ursula von der Leyen Paraguayban aláírt, összegyeztethető-e az EU-szerződésekkel. Ha a bíróság megállapítja, hogy az EU–Mercosur-megállapodás nem felel meg az európai szerződéseknek, és jogi módosításokat kér, a dokumentum nem léphet hatályba, amíg nem módosítják.

A gazdatüntetésen Magyarországról részt vett Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, a MAGOSZ főtitkára is, aki szerint az Európai Unió kereskedelempolitikája tudatosan szorítja háttérbe az európai termelőket, miközben a Mercosur-megállapodás és más szabadkereskedelmi egyezmények beláthatatlan következményekkel járhatnak az élelmiszer-biztonságra és a gazdák jövőjére nézve. Mindenki látja, hogy az európai gazdálkodók szorulnak ki a saját piacaikról. Ez nem egyik napról a másikra történik, hanem egy hosszú folyamat eredménye. Ennek a folyamatnak az egyik leglátványosabb mutatója, hogy az elmúlt húsz évben harmadával csökkent az európai gazdák száma. Ez pontosan megmutatja, mi történik – mondta –: gyakorlatilag feláldozzák az agráriumot azért, hogy máshol autókat, gyógyszereket és ipari termékeket lehessen eladni.

Szerző: Incze Péter Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-27

rel="noreferrer"