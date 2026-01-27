Időleges győzelem Strasbourgban

A Copa–Cogeca szervezésében megtartott megmozduláson január 20-án, kedden mintegy hatezer gazda vett részt, és közel 1500 traktor vonult fel az Európai Parlament épületének környékén. Az interneten megosztott fotókon háromszéki gazdákat is felismertünk, ott volt Jákó Tibor, a szavasmarhatenyésztők megyei szövetségének elnöke, Farkas Sándor, a vargyasi egyesület elnöke és Csutka Attila, a Robi sajműhely tulajdonosa is.
Az európai gazdák tiltakozása szerdán is folytatódott, és kisebb győzelmet hozott: az Európai Parlament megszavazta azt a javaslatot, amelyben felkérik az Európai Unió Bíróságát, vizsgálja meg, hogy a partnerségi és az ideiglenes kereskedelmi megállapodás, melyeket Ursula von der Leyen Paraguayban aláírt, összegyeztethető-e az EU-szerződésekkel. Ha a bíróság megállapítja, hogy az EU–Mercosur-megállapodás nem felel meg az európai szerződéseknek, és jogi módosításokat kér, a dokumentum nem léphet hatályba, amíg nem módosítják.
A gazdatüntetésen Magyarországról részt vett Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, a MAGOSZ főtitkára is, aki szerint az Európai Unió kereskedelempolitikája tudatosan szorítja háttérbe az európai termelőket, miközben a Mercosur-megállapodás és más szabadkereskedelmi egyezmények beláthatatlan következményekkel járhatnak az élelmiszer-biztonságra és a gazdák jövőjére nézve. Mindenki látja, hogy az európai gazdálkodók szorulnak ki a saját piacaikról. Ez nem egyik napról a másikra történik, hanem egy hosszú folyamat eredménye. Ennek a folyamatnak az egyik leglátványosabb mutatója, hogy az elmúlt húsz évben harmadával csökkent az európai gazdák száma. Ez pontosan megmutatja, mi történik – mondta –: gyakorlatilag feláldozzák az agráriumot azért, hogy máshol autókat, gyógyszereket és ipari termékeket lehessen eladni.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.