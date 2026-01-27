Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Elkészítése. A lisztet keverőtálba mérjük, hozzáadjuk a sót, beleütjük a tojásokat, hozzátöltjük a tejet, összekeverjük, majd annyi vizet dolgozunk bele, hogy kicsivel vastagabb – de továbbra is folyékony – masszát nyerjünk, mint a szokványos hígpalacsinta-tészta. Ebbe belekeverjük az olajat, majd a kb. maréknyi nagyon apróra vágott káposztát. Az így nyert masszát merőkanalanként vékonyan kiolajozott forró serpenyőbe terítjük, és megsütjük mindkét oldalát – kicsivel vastagabb palacsintákat kell sütnünk a megszokottnál. A töltelékhez közben a tejfölt összekeverjük az olvasztott sajttal, illetve a káposztát apróra vágjuk. A kisült palacsintákat előbb megkenjük a sajtos tejföllel, megszórjuk apróra vágott káposztával, enyhén sózzuk, megborsozzuk, és finomra vágott kaporlevelet hintünk rá. Ezután a palacsintát kettéhajtjuk, negyedét megint megkenjük sajtos tejföllel, káposztát szórunk rá, fűszerezzük, majd ráhajtjuk a másik negyedet. Tálaláskor tányérra tesszük a négybe hajtott, káposztával töltött palacsintát, a tetejét még megkenjük sajtos tejföllel, apró káposztát szórunk rá és fűszerezzük.

