Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Csicsói káposztás palacsintaMit süssünk ma?

2026. január 27., kedd, Szabadidő

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 2 tojás, 2 dl tej, 1 kiskanál só, 1 dl olaj, víz, amennyit felvesz, maréknyi (5–10 dkg) nagyon apróra vágott káposzta; a töltelékhez: 30 dkg tejföl, 1 evőkanál olvasztott sajt, ½ fej káposzta (25–30 dkg), bors, finomra vágott kaporlevél.

Elkészítése. A lisztet keverőtálba mérjük, hozzáadjuk a sót, beleütjük a tojásokat, hozzátöltjük a tejet, összekeverjük, majd annyi vizet dolgozunk bele, hogy kicsivel vastagabb – de továbbra is folyékony – masszát nyerjünk, mint a szokványos hígpalacsinta-tészta. Ebbe belekeverjük az olajat, majd a kb. maréknyi nagyon apróra vágott káposztát. Az így nyert masszát merőkanalanként vékonyan kiolajozott forró serpenyőbe terítjük, és megsütjük mindkét oldalát – kicsivel vastagabb palacsintákat kell sütnünk a megszokottnál. A töltelékhez közben a tejfölt összekeverjük az olvasztott sajttal, illetve a káposztát apróra vágjuk. A kisült palacsintákat előbb megkenjük a sajtos tejföllel, megszórjuk apróra vágott káposztával, enyhén sózzuk, megborsozzuk, és finomra vágott kaporlevelet hintünk rá. Ezután a palacsintát kettéhajtjuk, negyedét megint megkenjük sajtos tejföllel, káposztát szórunk rá, fűszerezzük, majd ráhajtjuk a másik negyedet. Tálaláskor tányérra tesszük a négybe hajtott, káposztával töltött palacsintát, a tetejét még megkenjük sajtos tejföllel, apró káposztát szórunk rá és fűszerezzük. 

Mennyiség: 10 személy

Elkészítési idő: 1 óra

 

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-27 08:00 Cikk megjelenítése: 86 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1275
szavazógép
2026-01-27: Gazdakör - Incze Péter:

Időleges győzelem Strasbourgban

A Copa–Cogeca szervezésében megtartott megmozduláson január 20-án, kedden mintegy hatezer gazda vett részt, és közel 1500 traktor vonult fel az Európai Parlament épületének környékén. Az interneten megosztott fotókon háromszéki gazdákat is felismertünk, ott volt Jákó Tibor, a szavasmarhatenyésztők megyei szövetségének elnöke, Farkas Sándor, a vargyasi egyesület elnöke és Csutka Attila, a Robi sajműhely tulajdonosa is. 
2026-01-27: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"