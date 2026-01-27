Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. január 27., kedd, Szabadidő
  • A tavasz hírnökei Kovásznán. Fotó: Gazda Zoltán
    A tavasz hírnökei Kovásznán. Fotó: Gazda Zoltán
Hozzászólások
Napi menü
Mit süssünk ma? (Csicsói káposztás palacsinta)

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 2 tojás, 2 dl tej, 1 kiskanál só, 1 dl olaj, víz, amennyit felvesz, maréknyi (5–10 dkg) nagyon apróra vágott káposzta; a töltelékhez: 30 dkg tejföl, 1 evőkanál olvasztott sajt, ½ fej káposzta (25–30 dkg), bors, finomra vágott kaporlevél.
Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
TANULMÁNYKÖTET. Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban ma 17 órától bemutatják a Szent László koronája című tanulmánykötetet, amely 2024-ben Szép Magyar Könyv díjat nyert.
