A kötetet bemutatja: Jánó Mihály művészettörténész, Kiss Lóránd falkép-restaurátor és Kollár Tibor, a könyv szerkesztője; a beszélgetést Kinda István, a Székely Nemzeti Múzeum főmuzeológusa moderálja. Meghívottak: Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Az esemény házigazdája Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum főigazgatója.

KISGYÖRGY ZOLTÁN geológus, geológiai és helytörténeti szakíró, lapunk munkatársa Mesélő falvaink – Erdővidék című kötetét január 29-én, csütörtökön 17 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében, ahová Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Hármas Alapítvány tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt. A Mesélő falvaink – Erdővidék egyszerre ismeretterjesztő munka, útikalauz és képes mesekönyv: a táj, a falvak, az épített örökség és a mindennapok élő krónikája szólal meg lapjain. Templomok, kúriák, kastélyok, dombok és források mesélnek múltjukról, és rajtuk keresztül Erdővidék több évszázados története is új fényben tárul fel. A kiadvány a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. A rendezvényen a Háromszék napilap Személyiségeink keresztrejtvény-sorozatának kiértékelésére is sor kerül.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház e heti előadásai a Háromszék Táncstúdióban: ma 19 órától Meditáció a szépségről, rendező-koreográfus: Gemza Péter (időtartam: 60 perc, szünet nélkül); 30-án, pénteken 19 órától Dirty Dan­cing, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül).

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti előadásai: 29-én, csütörtökön, 30-án, pénteken, 31-én, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) W. Shakespeare: A vihar, rendező: Bodó Viktor (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16 óra, pénteken 9–13 óra között; előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával is nyit a pénztár. Érdeklődni lehet a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház január 29-én, csütörtökön 13 és 19 órától, valamint január 30-án, pénteken 13 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában Édes Anna című darabot játssza. Kosztolányi Dezső azonos című regényét színpadra alkalmazta Bélai Marcel, Takács Réka és Györfi Csaba, rendezte Györfi Csaba.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK KOVÁSZNÁN. A Kovásznai Művelődési Központban január 29-én, csütörtökön 19 órától Matei Vișniec: Kenyérrel a zsebben, az előadás létrehozói Fogarasi Alpár és Kardos Marci, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművészei; január 31-én, szombaton 19 órától Alexandru Popa: A boldogság titka, a kézdivásárhelyi Udvartér Színház előadása. Mindkét előadásra érvényesek a megvásárolt színházbérletek. A jegy ára szabadeladásban 30 lej. Jegyek elővételben hétköznapokon 9–15 óráig, pénteken 9–13 óráig, a fennmaradó helyekre előadások előtt fél órával a helyszínen vásárolhatók.

Tánc

VENDÉGJÁTÉK. Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban január 28-án, szerdán 12 órától Szép új világ, 19 órától Angyalcsinálók – a Bekecs Táncszínház vendégelőadásai. Jegyek mindkét előadásra a központi jegyirodában kaphatók.

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Ádám Gyula grafikus, fotóművész Két világ emberei című fotókiállítása január 29-én, csütörtökön 18 órától nyílik meg a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban. A vendégeket Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója köszönti. A megnyitón a művésszel Pozsony Ferenc néprajzkutató és Sarány István újságíró beszélget. Közreműködik: Éltes Barna szobrászművész.

Irodalom a figyelemgazdaságban

A sepsiszentgyörgyi Fidelitas Hotel konferenciatermében ma 18 órától az MCC szervezésében kerül sor az Irodalom a figyelemgazdaságban – új közvetítő közegek és olvasói közösségek című rendezvényre. Résztvevők: Szabó Eszter irodalomnépszerűsítő, Borcsa Imola író, gyógyszerész, a Szépirodalmi Figyelő és a szifonline.hu prózaszerkesztője, Hollanda Andrea könyvtáros, a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasószolgálatának vezetője, tanuló irodalomterapeuta. Moderátor: B. Szabó Zsolt rádiós műsorvezető, kultúrszervező, a Liszt Intézet munkatársa. Részvételi szándékot az esemény Facebook-oldalán található űrlap kitöltésével kell jelezni.

Irodalomterápiás foglalkozások

A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléktermében hat­alkalmas irodalomterápiás, zárt foglalkozást tart Gál Judit magyartanár, irodalomterapeuta, ahol a szövegek segítségével egzisztenciális nagy kérdésekről gondolkodhatnak és beszélhetnek majd a résztvevők. A csütörtök délutáni, 17.30-tól kezdődő foglalkozásokon a szövegeket nem a hagyományos módon elemzik, irodalmi előképzettség, írói véna nem szükséges, a különböző klasszikus és kortárs irodalmi szövegeket – novellákat, meséket és verseket – inkább kalauzként használják. A kreatív írásgyakorlatokon keresztül ki-ki új kérdésekkel fordulhat önmaga felé. A csoport akkor indul, ha összegyűl legkevesebb 7 résztvevő. A résztvétel adományalapú, ajánlott összeg alsó határa 20 lej. Elérhetőség a 0740 009 120-as telefonon, a daroczijutka@yahoo.com e-mail-címen vagy Messengeren.

Tortoma Önképzőkör

Baróton a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától Júdás ezredes – Linder Béla élete és kora címmel Csere Péter jogász, író (Herend, Magyarország) tart előadást. Beszélgetőtárs: Demeter László történész-muzeológus (Barót). A témakörről szóló könyv a helyszínen megvásárolható. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Alzheimer kávézó

A Szilvássy Carola Szeretetotthonban január 30-án, pénteken 17 órától az Alzheimer kávézó meghívottja Ambrus Mónika ápoló. Téma: Demens beteg ápolása intézményen belül és otthon.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő), 16.30-tól Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 18.30-tól Érzelmi érték (román feliratos), 19 órától Mesterséges kegyelem (magyarul beszélő), 21 órától Bérelt család (román

feliratos).

MAGYAR FILMNAPOK. A Művész moziban ma 21 órától Egykutya (filmdráma); szerdán 18.30-tól Legénybúcsú (vígjáték); csütörtökön 18.30-tól Egy százalék indián (filmdráma), 18.45-től Sünvadászat (filmdráma).

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen az Ady Endre utcában ma 10–14 óráig és szerdán 11–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

HUMORPINCE ÉS CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban szerdán 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0737 477 205) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen az Állomás utcai Help Net patika (0267 360 520) tart nyitva.